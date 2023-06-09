Boyun bölgesinde servikal ismiyle tanımlanan omurlar bulunmaktadır. Bu omurların yapısında herhangi bir bozukluk olduğunda boyun bölgesinde bazı sorunlara yol açmaktadır. Boyun düzleşmesi de bu rahatsızlıklar arasında yer almaktadır. Bu yazımızda sizler için boyun düzleşmesi baş ağrısı yapar mı, boyun düzleşmesi baş ağrıtır mı, nerelere vurur gibi soruların cevaplarına değindik.

Boyun Düzleşmesi Baş Ağrısı Yapar Mı?

Boyun bölgesi C harfi benzeri kavisli bir görüntüye sahiptir. Bu kavisli görüntüde bazı nedenlerden dolayı birtakım bozulmalar yaşanmaktadır. Bu bozulmalar birbirinden farklı omurga rahatsızlığına neden olmaktadır. Bu omurga rahatsızlıkları arasında en sık görüleni ise boyun düzleşmesidir. Boyun bölgesinde bulunan omurganın yapısında bozulmalar meydana geldiğinde düz bir görüntü ortaya çıkmaktadır. Bu görüntü, tıp dilinde boyun düzleşmesi olarak isimlendirilmektedir. Bu düzleşmenin ortaya çıkmasındaki en önemli sebeplerden biri yanlış duruş pozisyonudur. Konuyla ilgili pek çok kişi boyun düzleşmesi baş ağrıtır mı sorusunun cevabını merak etmektedir. Boyun bölgesinde bulunan kaslar yanlış duruş sonucu istemsizce kasılmaktadır. Bu kasılma durumu düzleşme rahatsızlığına zemin hazırlamaktadır. Ayrıca kasılmalardan kaynaklı baş ağrısı yaşanabilmektedir.

Boyun Düzleşmesi Ağrıları Nerelere Vurur?

Günümüzde boyun düzleşmesi rahatsızlığından çok sayıda kişi şikâyetçi olmaktadır. Boyun bölgesinde hissedilen ağrıların ana kaynağını bulmak için tanı yöntemlerinden faydalanılmaktadır. Bu rahatsızlığa neden olan faktörler arasında sıklıkla masa başı uzun saatler sabit bir şekilde çalışma, ağır eşyalar taşıma, uzun saatler bilgisayar ve telefon kullanma yer almaktadır. Boyun düzleşmesi tedavi edilmedi takdirde boyun fıtığına da neden olabilen bir rahatsızlıktır. Bu rahatsızlıkta en belirgin şikâyet çoğunlukla boyun bölgesinde görülen ağrılardır. Boyun ağrısı dışında başka bölgelerde de ağrı görülebilmektedir. Boyun düzleşmesi ağrısının vurduğu diğer bölgeler genel olarak şöyledir: