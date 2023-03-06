Boyun Düzleşmesi Belirtileri – Kadınlarda ve Erkeklerde Boyun Düzleşmesi Belirtileri Nelerdir, Nerelere Vurur?

Boyundaki vertebral kemiklerin düzleşmeye başlaması sonucu oluşan boyun düzleşmesi belirtileri neler diyenler olabilir. Hastaların birçoğu, boyun düzleşmesinin belirtileri neler ve neden olur diye sorar. Birtakım belirtileri bulunan bu rahatsızlık baş döndürür mü diye merak edenler bulunur. Yaşlılarda olduğu kadar gençlerde de rastlanan boyun düzleşmesi ağrısı nerede olur? Boyun düzleşmesi ağrıları nerelere vurur?

Boyun Düzleşmesi Nedir ve Neden Olur?

Günümüzde en yaygın görülen rahatsızlıklardan biri olan boyun düzleşmesi, boyun bölgesinde yer alan vertebral kemiklerin dış faktörler sonucu şekillerinde meydana gelen bozukluk olarak tanımlanır. Kemikler kavisli bir hale gelerek "C" şeklini alır ve dizilim aksı düzleşmeye başlar. Bu rahatsızlığa neden olan birçok etken bulunur. Bunlar arasında aşağıdakiler yer alır.

Stres, kaygı, endişe gibi psikolojik durumlar

Postür (duruş) bozukluklarına neden olan davranışlar (masa başı işler, sürekli olarak yanlış pozisyonlarda oturmak)

Yanlış pozisyonda uyumak ve boyun yapısına uygun olmayan bir yastık kullanmak

Sağlıksız beslenmeye bağlı olarak ortaya çıkan demir, magnezyum ve kalsiyum eksikliği

Ani bir biçimde gelişen sıcak ve soğuk değişimleri

Ağır sırt çantaları

Tüm bu etkenler boyun düzleşmesine ve buna bağlı olarak ağrılara neden olabilir. Bu rahatsızlık ilerlediği takdirde sadece boyun bölgesini değil, omuz, sırt ve hatta omurgayı bile olumsuz etkiler. Boyun düzleşmesi görülme oranı en yüksek olan kişiler, ofis çalışanları, saatlerce cep telefonu ve bilgisayar ekranına bakan kişiler ile D vitamini eksikliğine bağlı olarak gelişen anemiye (kansızlık) sahip olanlardır.

Boyun Düzleşmesinin Belirtileri Neler?

Boyun düzleşmesinin nedeni hastadan hastaya değişse de belirtiler aşağı yukarı herkeste aynıdır. Bunlar şu şekilde sıralanabilir:

Boyun ağrısı

Boynu hareket ettirmekte zorlanma

Baş ağrısı

Boyun kaslarında zayıflama

Sırt ve omuzlarda ağrı

Omuzlarda ağrıya ek olarak ağırlık hissetme

Kollarda ve ellerde ağrı, uyuşma, karıncalanma

Kulak çınlaması

Vertigo (baş dönmesi)

Bazı hastalarda tansiyon yüksekliği