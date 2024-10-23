Boyun Fıtığı Ameliyatı Sonrası İyileşme Süresi - Boyun Fıtığı Ameliyatından Sonra Ne Zaman Normale Dönülür?

Günlük hayatı olumsuz etkilediğinden dolayı hastaların aklına, boyun fıtığı ameliyatı sonrası iyileşme süreci ne kadar sürer sorusu gelir. Baş ile gövdeyi birbirine bağlamakla görevli olan boyunda, travmalara ve duruş bozukluğuna bağlı olarak fıtık ortaya çıkabilir. Bunun sonucunda, fonksiyon kaybı yaşanır ve sinirler de bundan etkilenir. Cerrahi müdahale yapılanlar ise boyun fıtığı ameliyatından sonra ne zaman normal hayata dönülür bilmek ister.

Boyun Fıtığı Ameliyatı Sonrası İyileşme Süreci Ne Kadardır?

Boyun fıtığı, eğer ileri bir seviyeye ulaşmış ise muhakkak ameliyat edilmelidir. Aksi takdirde, daha büyük ve geri dönülmesi mümkün olmayan problemlere yol açar. Tedavisi geciktirildiğinde, omurilik ve sinir kökleri baskıya maruz kalır. Buna bağlı olarak kalıcı hasarlar meydana gelebileceği için boyun, sırt ve kollarda şiddetli ağrı, uyuşma, güçsüzlük, kaslarda zayıflama ve felç riski artar. Bu nedenle, zamanında tedavi olunmalı ve uzman doktor gerekli gördüğü takdirde ameliyat olunmalıdır. Boyun fıtığı ameliyatı, bel fıtığı operasyonuna göre daha kolaydır ve iyileşme süresi daha kısadır. Ameliyattan sonra hastalar, bir hafta içinde taburcu olabilirler. Ancak tamamen normal hayata dönmeleri için en az 4 haftaya ihtiyaç vardır. Bu süre içinde kişiler, hem hareketlerine hem de beslenmesine ekstra dikkat etmelidir.

Boyun Fıtığı Ameliyatı Sonrası Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar Neler?

Hastalar, ameliyat olduktan sonraki 1-2 hafta boyunca zorlanabilecekleri bazı durumlar ile karşılaşabilirler. Taburcu olduktan sonra ise en az bir hafta daha istirahatlerine devam etmeleri gerekir. Bu süre içinde, sadece tuvalete gitmek için ayağa kalkmalı ve diğer zamanlar yatmalıdırlar. Yataktan kalkma ve yatağa yatma hareketleri, doktor veya sağlık çalışanları tarafından öğretildiği şekilde yapılmalıdır. Hasta, yatarken istediği tarafa rahatlıkla dönebilir, ikinci hafta geçtikten sonra dik bir şekilde oturabilir, birinci haftadan sonra klozet dışındaki tuvaletleri kullanabilir, taburcu olduktan hemen sonra bile banyo yapabilir. Ek olarak, şunlara dikkat edilmesi gerekir:

Yaraların iyileşmesini geciktirdikleri için sigara ve alkolden uzak durulmalı

Uzun mesafeli olacak şekilde araç kullanılmamalı

Cinsel yaşama kısa bir süreliğine ara verilmeli

İlaçlar aksatılmadan kullanılmalı

Doktorun belirlediği beslenme düzenine uyulmalı

Boyun Fıtığı Nedenleri ve Belirtileri Neler?

Farklı sağlık sorunlarına zemin hazırlayabilen boyun fıtığı, pek çok nedene bağlı olarak meydana gelebilir. Çeşitli semptomlar sayesinde varlığı anlaşılabilir ve erkenden bir uzmana başvurulabilir. Boyunda fıtık oluşumunun başlıca nedenleri arasında şunlar yer alır:

Darbe ve travmalar

Duruş bozukluğu

Omurgada aşınma ve yıpranma

Sürekli stres ve kaygı içinde yaşama

Uzun süre masa başında bulunma

Uzun süre cep telefonu kullanma

Yoğun ve ağır egzersizler

Genetik yatkınlık

Yaşlılığa bağlı olarak disklerde oluşan sıvı kaybı

Sigara tüketimi

Boyun fıtığının işareti olan belirtiler ise şu şekildedir: