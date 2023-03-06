Boyun Fıtığı Belirtileri - Yeni Başlamış ve İlerlemiş Boyun Fıtığı Belirtileri Nelerdir, Ağrısı Nerede Olur?

Boyun fıtığı belirtileri toplumumuzda merak edilen soruların başında gelir. Boyun fıtık patlaması belirtileri de konunun derinlemesine incelenmesinde cevabını bulacağınız sorularda biridir. Boyun fıtığı başlangıcı belirtileri nelerdir sorusu ile ilgili çok sayıda bilimsel eser yazıldığını görebilirsiniz. İlerlemiş boyun fıtığı belirtileri ve ağrısı nerede olur konusu da araştırılan bir konudur. Boyun fıtığının ilerlediğini nasıl anlarız sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Boyun Fıtığı Belirtileri

Boyun fıtığı, zorlanma, kaza ya da travma sonrasında disklerde oluşan hasar neticesinde ortaya çıkan bir hastalıktır. Bu hastalıkta disk merkezi merkezden çıkıp sinirlerin olduğu alana taşar. Söz konusu hastalığın daha çok 20-40 yaş arası insanlarda görüldüğü dikkat çeker. Ters hareketler, ağır yük kaldırılması, boynun uzun süre sabit kalması gibi durumlar fıtık oluşumunun önemli nedenleri arasındadır.

Boyun fıtığı hastaları, boyun bölgesinde şiddetli ağrı hissederler. Fakat her boyun ağrısını boyun fıtığı olarak nitelendirmemek gerekir. Omuz, boyun ve sırt kısmında ağrıların sıklaşması halinde fizik tedavi uzmanlarına başvurmanız en doğru hal tarzı olacaktır. Boyun fıtığının en yaygın görülen belirtileri aşağıda sıralanmıştır.

El becerilerinde azalma

Kol ve parmak uçlarında uyuşma

El ve ayaklarda karıncalanma

Duyu kaybı

El ve kollarda güç kaybı, elektriklene, kolda incelme

Reflekslerde zayıflama

Boyun Fıtığı Başlangıcı Belirtileri Nelerdir?

Her boyun fıtığında yukarıdaki belirtilerin tamamı görülmez. Yukarıda sayılan belirtilerin birkaçının görülmesi halinde uzman kontrolü gereklidir. Yapılan tetkikler ve MR çekimleri ile boyun fıtığı teşhisi koyulabilir.

Hastalığın tedavisinde fizik tedavi ve egzersizler çok önemlidir. Evde yağacağınız bilinçli egzersiz hareketlerine takviye olarak fizik tedavi uygulaması ile fıtığın yok edilmesi mümkündür. İhtiyaç duyulması halinde cerrahi müdahale ile de boyun fıtığına müdahale edilebilir. Ameliyatın riskli olması nedeniyle uzmanlar en son çare olarak ameliyatı düşünürler.