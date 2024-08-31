Boyun fıtığı yüzünden hayatından oluyordu! Bakın nasıl kurtuldu



"HASTA SAĞLIĞINA KAVUŞTU"

Prof. Dr. Orhan Şen ise hastasının ilk geldiğinde yürümekte çok güçlük çektiğini anlatarak, "Hastamız bana geldiği zaman yürüyemiyordu. Elleriyle kaşık dahi tutamıyordu. Bu nedenle Osmaniye'de ve Adana'da farklı hastane ve doktorlara başvurmuşlar. Her hasta için ölüm riski var ama önemli olan bunların oranları. Bende hastaya ölüm, sakat kalma riskini anlattım ama oranlarını da verdim. Bu hasta için ölüm riski yüzde 10-20'ydi. Ameliyatı yaptım ve şuanda hastamız 2 ayın sonunda sağlığına kavuştu" ifadelerini kullandı.