Boyun ve bel ağrısını hafife almayın! O günlük alışkanlıklar riski katlıyor

Beyin, Omurga ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Ömer Neşet Kişi, bel ve boyun fıtıklarının oluşum nedenleri ve modern tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi. Bel ve boyun fıtıklarının modern hayatın getirdiği alışkanlıklarla doğru orantılı olarak arttığını ifade eden Op. Dr. Kişi, "Uzun süre sabit oturmak veya ayakta kalmak, obezite, postür bozuklukları, stres ve hatalı ağır kaldırma gibi etkenler fıtık oluşumunda rol oynayabiliyor.Toplumda bir çok kişi en az bir kez bel veya boyun ağrısı yaşıyor"dedi.





"HER BEL AĞRISI FITIK DEĞİLDİR"

Bel ve boyun ağrısı şikayetiyle başvuran her hastada tanının fıtık olmadığını vurgulayan Op. Dr. Kişi, "Ağrıların sadece küçük bir oranı klinik fıtık tablosuna dayanmaktadır; dolayısıyla her ağrı fıtık tedavisi gerektirmez. Ayrıca tanı koyarken sadece MR sonuçlarına bakmak yeterli değil. Hastanın kas gücü, fonksiyonel kapasitesi ve hatta psikolojik durumu tedaviyi şekillendiren unsurlardır" diye konuştu.





TEDAVİ YÖNTEMLERİ KADEMELİ OLARAK PLANLANIR"

Cerrahi müdahalenin ancak tıbbi gereklilik durumunda gündeme geldiğini belirten Op. Dr. Kişi, "Fıtık hastalarının büyük bir kısmında konservatif (koruyucu) tedaviler uygulanıyor. Fizyoterapi, egzersiz terapileri, nokta atışı enjeksiyonlar, lazer ve robotik tedavilerle klinik takip sağlanmaktadır. Cerrahi müdahale ihtiyacı olan sınırlı hasta grubunda ise minimal invaziv, endoskopik ve mikroskobik cerrahi teknikler tercih edilmektedir. Bu teknikler sayesinde hastanın doku bütünlüğüne zarar vermeden, birkaç santimetrelik küçük kesilerle operasyon gerçekleştiriliyor Söz konusu cerrahi tekniklerin tercih edilme nedenleri arasında, hastanın operasyon sonrası erken dönemde hareketlendirilerek klinik takibinin sağlanması ve günlük yaşama dönüş sürecinin desteklenmesi yer almaktadır. Bununla birlikte her hastanın klinik tablosu farklıdır ve her cerrahi yöntem her hasta için uygun olmayabilir"diyerek sözlerini tamamladı.