Bu ağrıyı göz ardı etmeyin! İşte Omicron varyantının ilk belirtisi

Kendinizi Omicron varyantının yanı sıra tüm Covid varyantlarından korumanın en iyi yolu, güçlendirici aşınızı yaptırmaktır. Aşılar, Omicron'a karşı en iyi koruma sağlar ve veriler, bulaşma riskini %75'e, bulaştıktan sonra ise hastalığı ağır geçirme riskini %80'e kadar engellediğini gösteriyor.
"FARKLI BELİRTİLER ORTAYA ÇIKIYOR"
Belirtiler, Güney Afrika, ABD ve İngiltere'den alınan vaka raporları; farklı erken belirtiler olduğunu ortaya koyuyor.
Güney Afrika'dan gelen ilk verilerde, Omicron varyantını geçiren hastalarda, boğaz kaşıntısı, tıkanıklık, bel ağrısı ve kuru öksürüğün bir arada görüldüğüne dair bildirimler mevcuttu.
"YOĞUN GECE TERLEMELERİ SIKLIKLA GÖRÜLÜYOR"
Johannesburg'da Aile Hekimi Unben Pillay, Omicron varyantının tespit edildiği ilk dönemlerden itibaren gece terlemesi, yoğun vücut ağrısı ve kuru öksürüğün bir arada eşlik ettiği vakaları gördüklerini belirtti. Üstelik İngiltere'de yaşayan doktorlardan biri olan Dr. Amir Khan, geceleri kıyafet değiştirmek zorunda kalacak kadar yoğun "gece terlemeleri" ile sıklıkla karşılaştıklarını belirtti.
İngiltere'de bulunan ZOE COVID adlı bir çalışmada, pozitif vakalardan gelen semptom verilerinin ilk analizini yapmasının ardından Delta ve Omicron arasındaki erken semptomlarda net bir fark tespit edilemedi.
Raporlanan ilk beş semptomun genellikle burun akıntısı, baş ağrısı, yorgunluk, hapşırma ve boğaz ağrısı olduğu belirtildi.
"DİĞER VARYANTLARIN AKSİNE KOKU VE TAT KAYBI NADİR GÖRÜLÜYOR"
Amerika Birleşik Devletleri'nde CDC (Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri) verilerine göre ise bir grup Omicron hastasında aynı semptomların olduğunu tespit etti. Yeni yayınlanan bir rapor, Omicron'un en sık bildirilen semptomlarının öksürük, yorgunluk ve burun tıkanıklığı olduğunu belirtti.
Bu raporun daha farklı yönü, iyi bilinen semptomlarının birkaçının raporlarda çok fazla yer almaması. Örneğin; Omicron varyantında sağlık görevlileri çok daha nadir olarak koku ve tat kaybını rapor ederken, ateşin de daha az görüldüğü belirtildi.
ZOE adlı İngiltere çalışmasının yöneticisi Profesör Tim Spector, Omicron'un baskın özelliği olarak görülen "soğuk algınlığı semptomlarının" ayırt edilmesi gerektiğini dile getirdi. King's College London'da epidemiyolog olan Spector, Ulusal Sağlık Servisi (NHS)'nin bir semptom listesinin değiştirilmesi gerektiğini belirtiyor.
Mevcut Covid vakalarının %50'sinin öksürük, ateş ve tat-koku kaybı gibi bilinen Covid semptomlarından yoksun olduğundan bahsederek sürecin farklılığının değerlendirilmeye alınması gerektiği ile ilgili açıklamalarda bulundu.