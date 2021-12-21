Bu ağrıyı göz ardı etmeyin! İşte Omicron varyantının ilk belirtisi

Kendinizi Omicron varyantının yanı sıra tüm Covid varyantlarından korumanın en iyi yolu, güçlendirici aşınızı yaptırmaktır. Aşılar, Omicron'a karşı en iyi koruma sağlar ve veriler, bulaşma riskini %75'e, bulaştıktan sonra ise hastalığı ağır geçirme riskini %80'e kadar engellediğini gösteriyor.

Güney Afrika'dan gelen ilk verilerde, Omicron varyantını geçiren hastalarda, boğaz kaşıntısı, tıkanıklık, bel ağrısı ve kuru öksürüğün bir arada görüldüğüne dair bildirimler mevcuttu.

Belirtiler, Güney Afrika, ABD ve İngiltere'den alınan vaka raporları; farklı erken belirtiler olduğunu ortaya koyuyor.

"YOĞUN GECE TERLEMELERİ SIKLIKLA GÖRÜLÜYOR"

Johannesburg'da Aile Hekimi Unben Pillay, Omicron varyantının tespit edildiği ilk dönemlerden itibaren gece terlemesi, yoğun vücut ağrısı ve kuru öksürüğün bir arada eşlik ettiği vakaları gördüklerini belirtti. Üstelik İngiltere'de yaşayan doktorlardan biri olan Dr. Amir Khan, geceleri kıyafet değiştirmek zorunda kalacak kadar yoğun "gece terlemeleri" ile sıklıkla karşılaştıklarını belirtti.

İngiltere'de bulunan ZOE COVID adlı bir çalışmada, pozitif vakalardan gelen semptom verilerinin ilk analizini yapmasının ardından Delta ve Omicron arasındaki erken semptomlarda net bir fark tespit edilemedi.

Raporlanan ilk beş semptomun genellikle burun akıntısı, baş ağrısı, yorgunluk, hapşırma ve boğaz ağrısı olduğu belirtildi.