Bu baş ağrısı migrenle karıştırılıyor! Asıl neden beyincik sarkması olabilir

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Göksal Günerhan, beyincik sarkması hastalığı hakkında açıklamalarda bulundu. Basit bir göz yorgunluğu ya da sıradan bir baş ağrısı sanılarak göz ardı edilen belirtilerin ciddi bir hastalığın işareti olabileceğine dikkat çeken Günerhan, erken teşhis edilmeyen beyincik sarkmasının yaşam kalitesini ciddi şekilde etkileyebileceğini söyledi. Halk arasında beyincik sarkması olarak bilinen "chiari malformasyonu"nun beyinciğin alt kısmının kafatası tabanındaki açıklıktan omurilik kanalına doğru sarkmasıyla ortaya çıktığını belirten Günerhan, belirtilerinin çoğu zaman göz yorgunluğu, çift görme, bulanık görme gibi rahatsızlıklarla karıştırılabileceğini söyledi.



Beyincik sarkmasının ciddi bir hastalık olduğunu dile getiren Günerhan, "Hastalarda göz yorgunluğu, çift görme, bulanık görme gibi şikayetlerin altında yatan neden beyincik sarkması olabilir. Bu durum beyin sapı ve omurilik üzerinde baskı oluşturarak, beyin omurilik sıvısının dolaşımını bozabiliyor. Tedavi edilmediğinde optik sinirlerde kalıcı hasar, nadiren de görme kaybı gelişebilir. Chiari malformasyonunda görülen baş ağrısı genellikle migren veya gerilim tipi baş ağrısıyla karıştırılıyor. Ancak burada önemli fark, ağrının öksürme, hapşırma, ıkınma ya da ağır kaldırma gibi kafa içi basıncını artıran durumlarda şiddetlenmesidir. Bazı hastalar uzun süre psikolojik kaynaklı olduğu düşünülerek farklı tedavilere yönlendirilebiliyor. Bu durum hem zaman kaybına hem de hastalığın ilerleyerek omurilikte kalıcı hasarlara neden olmasına yol açabiliyor" ifadelerini kullandı.



Hastalığın ilerlemesiyle birlikte denge kaybı, ellerde uyuşma, hissizlik ve yutma güçlüğü gibi belirtilerin de görülebileceğini ifade eden Günerhan, "Eğer ağrı enseden yukarı doğru yayılıyorsa, kişi güldüğünde ya da ıkındığında bıçak saplanır gibi bir ağrı hissediyorsa, buna dengesizlik veya ellerde uyuşma eşlik ediyorsa mutlaka ileri tetkik yapılmalıdır. Beyincik sarkmasının tanısında altın standart yöntem Beyin ve Servikal MR görüntülemesidir. MR sayesinde beyincik dokusunun omurilik kanalına ne kadar sarktığını net olarak görebiliyoruz. Günümüzde uygun hastalarda uygulanan kapalı cerrahi yöntemlerle başarılı sonuçlar alabiliyoruz. Kısa sürede iyileşme sağlanırken, hastalar günlük yaşamlarına daha hızlı dönebiliyor" dedi.