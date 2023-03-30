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Bu belirti B12 kaynağınızın sıfırlandığını gösteriyor!

Vücut içerisinde yer alan B12 vitamini seviyesi fazla azaldığı zaman meydana gelen duruma B12 eksikliği denilir.Vücudun çalışmasında birçok önemli görevi olan B12 vitamini;hücre oluşumunu sağlar,bağışıklık güçlendirir,hafızayı güçlendirir,öğrenmeye yardımcı olur,sinir sisteminin doğru ve hızlı çalışmasını sağlar.Ayrıca sinir uçlarının normal gelişimini kolaylaştırır.

Giriş Tarihi: 30.03.2023 08:45
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BU BELİRTİ B12 KAYNAĞINIZIN SIFIRLANDIĞINI GÖSTERİYOR!

B12 vitamini eksikliğinin belirtileri;Sinir sisteminde bozulma,el ve ayaklarda uyuşukluk hissi,kansızlık,kilo kaybı,yürümekte zorlanma,denge kaybı,unutkanlık,çarpıntı,duygu durum bozuklukları,yorgunluk gibi... Bu vitaminin eksikliği önlem alınmadığı zaman nörolojik ve zihinsel problemlere sebep olabilir.Hatta kalp Bu nedenle zamanında önlem almak önem taşımaktadır.

RİSK FAKTÖRLERİNE DİKKAT

B12 Vitamini Risk Faktörleri; Yetersiz beslenmenin yanında vejetaryen beslenme, gebelik, crohn hastalığı, çölyak rahatsızlığı, gastrit, ince bağırsak sorunları, inflamatuar bağırsak hastalığı, pernisiyöz anemisi varlığı ve yaşlılık.

B12 DEPOSU BESİNLER...

Op.Dr.İsmail Bozkurt, ''B12 vitamini bulunan besinler;Tavuk,balık,kırmızı et,böbrek ve karaciğer sakatatı,karides,süt,yumurta,peynir,kefir,yoğurt,midye ve,mercimek,fasulye,bezelye gibi..'' dedi.

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