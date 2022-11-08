Bu belirti kalp krizini aylar öncesinden haber veriyor! Aşırı terleme ilk sinyali...

Bir kalp krizini yüzde 100 doğrulukla tahmin etmek imkansız olsa da, bazı uyarı işaretleri acil durumun meydana gelmek üzere olduğu konusunda uyarabilir.

Bu semptom, kalp krizinden "aylar önce" ortaya çıkabilen terlemedir. Bir sağlık portalına göre bu durum altta yatan tıbbi problemlerin tetiklediği aşırı terlemeyi tanımlar.