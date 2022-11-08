Bu belirti kalp krizini aylar öncesinden haber veriyor! Aşırı terleme ilk sinyali...

Giysileriniz kalp krizinin yaklaştığını "aylar" öncesinden size haber verebilir.
Bir kalp krizini yüzde 100 doğrulukla tahmin etmek imkansız olsa da, bazı uyarı işaretleri acil durumun meydana gelmek üzere olduğu konusunda uyarabilir.
Bu semptom, kalp krizinden "aylar önce" ortaya çıkabilen terlemedir. Bir sağlık portalına göre bu durum altta yatan tıbbi problemlerin tetiklediği aşırı terlemeyi tanımlar.
Kardiyolog Sutter Zi-Jian Xu, soğuk terlemelerin özellikle şüpheli olabileceğini açıkladı. Doktor, bu özel hissin "gerçek bir kalp krizi meydana gelmeden aylar önce" alarm zillerini çalabileceğini paylaşıyor.
Xu şunları söyledi: "Bazı insanlar için semptomlar kalp krizinden aylar veya hatta daha uzun bir süre önce ortaya çıkabilir. Diğerleri ise kalp krizi geçirmeden önce hiçbir şey yaşamayabilirler."
Ancak terleme, genellikle farklı uzmanlar tarafından erken uyarı işareti olarak gösterilmektedir. Tıkanmış atardamarlardan kalbe pompalanan kan daha fazla çaba gerektirdiğinden ve vücut ısınızı düşük tutmak fazla terlemeye neden olur.
Gece terlemeleri aynı zamanda birçok kadının endişe verici bir şekilde menopozla karıştırabileceği tipik bir uyarı işaretidir. Geceleri terleme, değişimin en önemli belirtilerinden biri olarak kabul edilirken, kalp krizi de bu semptomun ortaya çıkmasını tetikleyebilir.
Dr. Xu, terleme dışında kalp krizinin semptomu olabileceği "tipik" belirtileri açıkladı. Erken belirtiler göğüs ağrısı, ağırlık, kalp çarpıntısı ve nefes darlığı gibi belirtileri içerebilir.
Dr Xu şunları ekledi: "Erkeklerden daha çok kadınlar, yorgunluk, genel bir rahatsızlık hissi, belirsiz rahatsızlık, sırt veya karın ağrısı ve azalan dayanıklılık gibi bazı atipik semptomlar yaşamaktadırlar."
"Her iki tür semptom da gerçek bir kalp krizi meydana gelmeden aylar önce yaşanabilir ."
Uzman, bu semptomları kontrol ettirmenin ve endişeleriniz varsa doktorunuzla konuşmanın "önemli" olduğunu ekledi.
Bununla birlikte, devam eden bir kalp krizi belirtileri yaşamaya başladığınızda , en kısa sürede yardım istemeniz gerekmektedir.
Farkında olmadan geçirilen kalp krizi belirtileri şunları içerir: