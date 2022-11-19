Bu belirtiler akciğer kanseri olabileceğinizi söylüyor! Eğer öksürüp...

Akciğer kanseri, son yıllarda oldukça artan kanser türlerinden biri oluyor. Özellikle erken teşhis edilmediğinde kötü sonuçlar doğurabiliyor. Peki akciğer kanseri ne gibi belirtiler veriyor? İşte detayları...

İHA Giriş Tarihi: 19.11.2022 13:58 PAYLAŞ ABONE OL

Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Serhat Korkmaz, akciğer kanserinin neden olduğu bulgu ve şikâyetlerin oluşumu için birkaç yıl geçer ve hastalık ileri evreye gelinceye kadar fark edilemediğini ifade ederek, "Geçmeyen veya giderek kötüleşen öksürük; öksürürken kan veya kanlı balgam çıkarmak en belirgin özelliklerdir" dedi.

İLERİ EVRELERDE TEŞHİS EDİLİYOR

Dr. Serhat Korkmaz, 'Akciğer Kanseri' farkındalık ayı dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı. Hastalığın Türkiye'de tanı alma yaşı 64 olup, 40 yaş altı bireylerde daha nadir olarak rastlandığını kaydeden Korkmaz, "Yine söz konusu hastalık genellikle ileri evrelerde teşhis edilmektedir. Akciğer kanseri; yapısal olarak normal akciğer dokusunda bulunan hücrelerin ihtiyaç ve kontrol dışı çoğalarak akciğer içinde bir kitle (tümör) oluşturmasıdır. Oluşan kitle öncelikle bulunduğu ortamda büyür. İleriki aşamalarda ise çevre dokulara veya dolaşım yoluyla uzak organlara yayılarak (karaciğer, kemik, beyin) gibi hasara yol açar.