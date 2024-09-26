Bu belirtiler varsa dikkat! Uzman uyardı: "Özellikle sonbahar ve kış aylarında ortaya çıkıyor..."





SOSYAL İLİŞKİLERDEN ÇEKİLME OLABİLİR

Uzm. Klnk. Psk. Kadıoğlu, bahar depresyonunda görülebilecek belirtileri ise şöyle sıraladı:

"Uyku düzeninde bozulmalar (normalden daha çok uyuma hali ya da hiç uyuyamama).

Değersizlik, suçluluk, ümitsizlik, sinirlilik, karamsarlık hisleri.

Sosyal ilişkilerden çekilme.

İştahta bozulmalar (normalden fazla yemek ya da iştahsızlık).

Odaklanma ve dikkati sürdürmekte zorlanma.

Normal zamanda ilgi uyandıran şeylere karşı ilgi-istek kaybı.

Halsizlik, enerji kaybı, eyleme geçmek istememe ve içe dönme.

Uyuşukluk gibi semptomlar gözlenebilir."



TEŞHİS İÇİN AYNI SEMPTOMLARIN 2 SENE TEKRAR ETMESİ GEREKİYOR

Tanı konma sürecine değinen Uzm. Klnk. Psk. Kadıoğlu, "Depresif bir bozukluğun mevsimsel depresyon olarak tanımlanabilmesi için en az 2 sene arka arkaya aynı mevsim içerisinde yukarıdaki semptomlar birkaç ay boyunca devam etmeli, diğer mevsimlerde ise kişi tamamen düzelmiş olup, tüm semptomların iyileşmiş olması gerekmektedir. Mevsimsel depresyonun cinsiyet özelinde görülme oranı, diğer depresyon türlerinde olduğu gibi kadınlarda erkeklerden daha fazladır" dedi.