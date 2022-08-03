Bu belirtiler yüksek kolesterol habercisi! Tedavi edilmezse felce neden oluyor

Yüksek kolesterole sahip olmak uzun vadede sağlığınız için büyük bir tehdit oluşturmaktadır. Sizi risk grubuna sokabilecek belirtiler arasında ise en önemlileri şöyledir;
FAZLA KİLOLU OLMAK
Uzmanlar obezite ile yüksek kolesterolün arasında güçlü bir bağlantı olduğunun altını çiziyor. Fazla kilo kolesterol seviyenizin değişmesinde önemli bir etkendir. Kötü kolesterolün ve trigliserit seviyelerinin de yükselmesine neden olmaktadır.
YÜKSEK TANSİYON
Yüksek kolesterol yüksek tansiyonla birlikte oluşma eğilimindedir. Biri mutlaka diğerine yol açmasa da yüksek oranda bir arada görülmektedir. İkisinin de birlikte yüksek olması ise başta kalp krizi ve felç geçirme riskinizi yüksek oranda arttırmaktadır. Bu noktada daha fazla fiziksel aktivite ve sağlıklı beslenme kan basıncınızı ve kolesterolünüzü dengelemede en önemli etkenlerdir.
AİLE GEÇMİŞİ
Yüksek kolesterolde aile geçmişi de önemli bir yer tutmaktadır. Genlerle aktarılabilen yüksek kolesterol genç yaşta bu hastalığa yakalanma riskini de arttırmaktadır. Bu durum 18 yaşındaki bir bireyin bile kalp krizi geçirmesine neden olabilir. Ancak ailenizde bu hastalıklar yaygın şekilde görülse bile bunun önüne geçmek mümkündür. Doktorunuzun önerdiği ilaçlar ile sağlıklı bir diyet kombinasyonu benimsemek hastalık riskini %80 oranında azaltabilmektedir.
KÖTÜ BESLENME
Şeker, kırmızı et, aşırı işlenmiş karbonhidratlar, kızarmış yiyecekler ve unlu mamullerin bulunduğu bir beslenme biçimi, kötü kolesterolün yükselmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Yüksek kolesterol ise arterleri tıkayarak kalp krizine ya da inmeye neden olabilmektedir. Bu nedenle atardamaları açık ve temiz tutacak şekilde beslenmek için Akdeniz tarzı bir diyet benimseyerek özellikle kalp hastalıklarının önüne geçmek mümkündür.