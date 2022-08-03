Bu belirtiler yüksek kolesterol habercisi! Tedavi edilmezse felce neden oluyor

AİLE GEÇMİŞİ

Yüksek kolesterolde aile geçmişi de önemli bir yer tutmaktadır. Genlerle aktarılabilen yüksek kolesterol genç yaşta bu hastalığa yakalanma riskini de arttırmaktadır. Bu durum 18 yaşındaki bir bireyin bile kalp krizi geçirmesine neden olabilir. Ancak ailenizde bu hastalıklar yaygın şekilde görülse bile bunun önüne geçmek mümkündür. Doktorunuzun önerdiği ilaçlar ile sağlıklı bir diyet kombinasyonu benimsemek hastalık riskini %80 oranında azaltabilmektedir.