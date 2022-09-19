Bu belirtilere dikkat! Hareketsizlik ciddi hastalıkları beraberinde getiriyor...

Halk arasında romatizmanın yalnızca eklemleri etkileyen ve ağrılara sebep olan bir hastalık olarak bilindiğini belirten Dr. Fulya Dörtbaş, romatizmanın başta göz, kalp, akciğer ve böbrekler gibi iç organları etkileyerek hayati tehlike oluşturabileceğine dikkat çekti.

HAREKETSİZLİK ROMATİZMAYA NEDEN OLABİLİR

Romatizmaya sıcak veya soğuk havanın sebep olduğu düşünülse de bunun yanlış bir kanı olduğunu ifade eden Romatoloji Uzmanı Fulya Dörtbaş, romatizmanın her yaştan insan grubunda görülebilen genetik yollarla veya tam olarak bilinmeyen farklı enfeksiyon ve metabolik nedenlerle ortaya çıkabileceğini belirtti. Kilolu ve hareketsiz insanlarda ise hastalığın daha şiddetli seyredebileceğini belirten Dr. Dörtbaş, şunları söyledi:

"Hastalık çoğu kişi tarafından basit görülüyor ancak tedavi gecikebiliyor. Gün içerisinde zorlanmadan yapılan kalem tutmak, musluğu açmak, pencereyi kapatmak gibi eylemler tedavi geciktiren kişilerde eklem tutulmasına ve hasara bağlı fonksiyon kaybına ve kişinin eklemlerini çok rahat kullanamamasına sebep olur. Bunun sonucunda Kronik deformitenin ilerlemesiyle hasta günlük rutinlerini dahi yerine getirmemeye başlayabilir.''