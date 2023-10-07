Bu belirtiye dikkat! Bağırsaklardaki tehlikenin habercisi...

Kuran, "Böyle bir olguda endoskopi normal gözükebilir, kesin tanıyı ancak özofagus manometrisi ile koyabilirsiniz. Ayrıca hastalığın alt tiplerini de ayırabilir ve uygun tedavi şeklini seçebilirsiniz. Yine yutma güçlüğü olan bir hastada problem yemek borusundaki kasların yetersiz kasılması olabilir ve bu hastalarda da endoskopi normal bulunabilir.

Hatta skleroderma adı verilen cilt ve cilt altı dokuları tutan romatolojik bir hastalığın daha sistemik bulguları ortaya çıkmadan özofagus manometresi ile tanısını koyabilirsiniz. Ya da reflüye bağlı yemek borusunda kasılma problemleri olabilir. Göğüs ağrısı olan bir hastanın kalp ya da akciğer ile ilgili bir hastalığı bulunamazsa yemek borusunun kasılmaları değerlendirilebilir." değerlendirmesinde bulundu.