Bu besin 5 adımda sağlığınızı garanti altına alıyor! Düzenli tüketildiğinde hastalıklara meydan okuyor

Adeta mucizevi bir sebze olan kereviz, kendine has tadı ile girdiği her yemeğe de farklılık katıyor. Son zamanlarda smoothielerde de sıkça kullanılan bu sebzenin öne çıkan faydaları ise şöyle;

KALP SAĞLIĞINI DESTEKLEYEBİLİR

Kereviz yüksek su içeriğine sahip olmasına rağmen, kalp sağlığı için önemli olan potasyum ve kalsiyum da dahil olmak üzere çok sayıda vitamin ve mineral içerir. Ayrıca, her ikisi de kırmızı kan hücrelerinin oluşumu ve etkili kan pıhtılaşması için gerekli olan folat ve K vitamini içerir. Kereviz aynı zamanda kardiyovasküler sistem üzerinde anti-enflamatuar ve koruyucu etkileri olan flavonoidler adı verilen iyi bir koruyucu bitki bileşikleri kaynağıdır. Kereviz gibi lifli gıdalarda yüksek diyetler, daha düşük kalp hastalığı riski ile ilişkilidir.