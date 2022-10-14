Bu besin Alzheimer’a çare oluyor! Her gün düzenli yediğinizde...

1 orta boy (136g) kırmızı pancar 9 gram karbonhidrat içerdiğinden şeker hastalarının da porsiyon kontrolüne dikkat etmesi gerekir. Bunun yanında pancarın posa içeriği ise kan şekeri kontrolü ve tok kalmada etkilidir. Her şeyde olduğu gibi doğru miktarda tüketilmesi içerisinde karbonhidrat olduğu halde şeker hastaları için bile faydalıdır.

Kanserden korur!

Kırmızı pancara mor rengini veren betalain aynı zamanda yüksek oranda antioksidan özellik gösterir. Vücudumuz her gün dışarıdan gelen ya da kendi oluşturduğu kanserli hücrelerle savaşıyor. Yani kanserden kronik kalp yetmezliğine dek birçok hastalığa neden olabilecek zararlı maddelere maruz kalıyor.

Kırmızı pancar içeriğindeki betalainin antioksidan özellik göstermesi sayesinde vücudumuz bu hücrelerle savaşıyor ve bu sayede kalbi koruyor, kanserden korunuyor. Ayrıca kırmızı pancarda bulunan betalain, plazmada bulunan ve kalp hastalıklarının oluşmasına neden olan homosistein düzeyini azaltarak da kalp hastalıklarına karşı koruyor.

Bu mükemmel yiyeceği tüketmenin en lezzetli yolu ise aşağıdaki tarifimden geçiyor.