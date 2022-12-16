Bu besin alzheimer’dan koruyor!

Alzheimer'ın beyin hücrelerinde küçülme ve kayıpla ilerlediğine işaret eden Yüksel, hastalığın unutkanlık, yeni bilgileri öğrenmede güçlük bulgularıyla ortaya çıktığını, bunu genellikle konuşma fonksiyonlarında bozulma, sosyal beceri kaybı, muhakeme yeteneğinde azalma, kişilik ve davranış değişiklikleri gibi belirtilerin izlediğini anlattı. Bu belirtilerin kişiden kişiye değişiklik gösterebileceğini, ileri evredeki bazı hastaların tam bağımlı hale gelebileceğini vurgulayan Yüksel, "Dünyada bildirilen yaklaşık 40 milyon Alzheimer hastası bulunuyor. Ülkemizde ise 300 bin ile 600 bin arasında Alzheimer hastası olduğu tahmin ediliyor. Gelecek yıllarda yaşlı nüfusun artmasıyla birlikte bu rakamın da katlanarak artacağı öngörülüyor." ifadesini kullandı.

"KOVİD-19'UN ALZHEİMER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ İÇİN DETAYLI ANALİZE İHTİYAÇ VAR"

Doç. Dr. Yüksel, Kovid-19 enfeksiyonu ve pandemideki sosyal izolasyonun Alzheimer üzerinde olumsuz etkiler yarattığına dair yayınlar bulunduğunu belirterek, "Ancak aradaki gerçek ilişkiyi söyleyebilmek için erken bir dönemdeyiz, elimizdeki veriler yetersiz. Bu konuda ileride yapılacak detaylı analizlere ihtiyaç var." dedi.