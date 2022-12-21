Bu besin böbrek sağlığını tavan yaptırıyor! Tek porsiyonla tüm zararlı toksinlerin atılmasını sağlıyor

Ancak günümüzde giderek yaygınlaşan kronik böbrek hastalığına sahip olan kişilerin bir çoğu bu durumun farkında bile değil. Ek olarak beslenme alışkanlıklarınız da böbrek sağlığınız üzerinde doğrudan etkilidir. Bu nedenle böbrek sağlığınızı korumak için en faydalı ve etkili besinlerin neler olduğunu bilmek büyük önem taşıyor.

Böbrek sağlığı için mutlaka beslenmenize eklemeniz gereken en etkili seçenekler ise şöyle;

YAĞLI BALIKLAR

Balıklar protein sağlar ancak, ton balığı, somon veya alabalık gibi yağlı bir balığı tükettiğinizde aynı zamanda omega-3 yağ asitleri de alırsınız. National Kidney Foundation'a göre, omega-3 yağları kandaki yağ seviyelerini (trigliseritler) azaltmaya yardımcı olabilir ve ayrıca kan basıncını düşürebilir. Kronik böbrek rahatsızlığınız varsa, seçtiğiniz balığın fosfor ve potasyum seviyelerine dikkat etmeniz gerekebilir. National Kidney Foundation, belirli balık türlerindeki seviyeleri belirlemek için kullanabileceğiniz tablolardan yardım almanızı önerir ancak yine de, doktorunuza danışmanız en iyisidir.

LAHANA

Bu besleyici yoğun sebze , lif, C ve K vitaminleri ve daha fazlasını içerirken hem potasyum hem de sodyum açısından düşüktür. Ek olarak, lahana çok yönlüdür. Salatalarda ve yemeklerde kullanabileceğiniz gibi sandviç yiyeceklerin içerisine de eklenebilir.