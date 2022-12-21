Bu besin böbrek sağlığını tavan yaptırıyor! Tek porsiyonla tüm zararlı toksinlerin atılmasını sağlıyor

Ancak günümüzde giderek yaygınlaşan kronik böbrek hastalığına sahip olan kişilerin bir çoğu bu durumun farkında bile değil. Ek olarak beslenme alışkanlıklarınız da böbrek sağlığınız üzerinde doğrudan etkilidir. Bu nedenle böbrek sağlığınızı korumak için en faydalı ve etkili besinlerin neler olduğunu bilmek büyük önem taşıyor.
SAĞLIKLI BÖBREKLERİN ANAHTARI
Böbrek sağlığı için mutlaka beslenmenize eklemeniz gereken en etkili seçenekler ise şöyle;
YAĞLI BALIKLAR
Balıklar protein sağlar ancak, ton balığı, somon veya alabalık gibi yağlı bir balığı tükettiğinizde aynı zamanda omega-3 yağ asitleri de alırsınız. National Kidney Foundation'a göre, omega-3 yağları kandaki yağ seviyelerini (trigliseritler) azaltmaya yardımcı olabilir ve ayrıca kan basıncını düşürebilir. Kronik böbrek rahatsızlığınız varsa, seçtiğiniz balığın fosfor ve potasyum seviyelerine dikkat etmeniz gerekebilir. National Kidney Foundation, belirli balık türlerindeki seviyeleri belirlemek için kullanabileceğiniz tablolardan yardım almanızı önerir ancak yine de, doktorunuza danışmanız en iyisidir.
LAHANA
Bu besleyici yoğun sebze , lif, C ve K vitaminleri ve daha fazlasını içerirken hem potasyum hem de sodyum açısından düşüktür. Ek olarak, lahana çok yönlüdür. Salatalarda ve yemeklerde kullanabileceğiniz gibi sandviç yiyeceklerin içerisine de eklenebilir.
DOLMALIK BİBER
Lahana gibi, dolmalık biberler de düşük potasyum seviyelerine sahip pek çok iyi besin değerleri içerir. Dolmalık biber tüketerek B6, B9, C ve K vitaminlerinin yanı sıra lif alabilirsiniz. Ayrıca antioksidan bakımından da çok zengindir. Pek çok tüketim şekli olduğu için bir ara öğün ya da akşam yemeğinde de kolaylıkla tüketilebilir.
TURNA YEMİŞİ
Turna yemişi daha çok idrar yolu enfeksiyonlarını önlemeye yardımcı olmasıyla ön plana çıkan bir yiyecek. Çünkü böbreklerin doğrudan bağlı olduğu mesanede oluşan iltihaplanmayı kolayca söküp atabilirler. Bu, aynı zamanda böbrekler için neden faydalı bir besin olduğunu da açıklıyor. İçerisinde bulunan antioksidanlar sayesinde zararlı toksinlerin atılmasına yardımcı olduğu gibi kalp ve sindirimi de rahatlatmada oldukça etkilidir. Bu nedenle günlük beslenmenize eklemeniz önem taşıyor.
YABAN MERSİNİ
Böbrekler için en iyi yiyeceklerden bazılarından bahsettik ama bunu bir adım daha öteye götürerek böbrekleri onarmaya yardımcı olan besinlere de yer veriyoruz. Bu noktada ise ilk karşımıza çıkan yaban mersini oluyor.
Yüksek seviyede antioksidanlar ve bol miktarda C vitamini ve lif içeren yaban mersini her yönüyle sağlıklıdır. Ayrıca iltihaplanmayı azaltmaya ve kemik sağlığını desteklemeye yardımcı olarak kronik böbrek rahatsızlıkları ile ortaya çıkabilecek bazı sorunları da tersine çevirebilirler.
YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER
Ispanak veya lahana gibi koyu ve yeşil yapraklı sebzelere yönelmek için pek çok neden var. O kadar çok besin sağlarlar ki, temel vitamin ve minerallerin yanı sıra bağışıklığı güçlendiren faydalar elde etmenize yardımcı olabilirler. Bununla birlikte, yeşilliklerin makul miktarda potasyum içerebileceğini de unutmamak gerekir. Eğere kronik bir böbrek rahatsızlığınız varsa tüketmeden önce mutlaka doktorunuza danışın.
ZEYTİNYAĞI
Antioksidanlar ve sağlıklı yağ asitleri açısından zengin olan zeytinyağı, genel olarak sağlığınızı iyileştirebilir. Harvard University'den yapılan bir araştırma, zeytinyağının kolesterol seviyelerini ve kardiyovasküler hastalık, bunama ve bazı kanser türlerinin riskini azaltabileceğini buldu. Tüm bunların ötesinde tuza ya da diğer yağlara başvurmadan yemeklere lezzet katmanıza yardımcı olabilir. Daha fazla antioksidan almak için, saf veya sızma olan rafine edilmemiş veya soğuk sıkım zeytinyağını seçmeniz önem taşımaktadır.
SARIMSAK
Antioksidan açısından zengin, iltihapla savaşan bir başka gıda olan sarımsak da allisin adı verilen özel bir bileşik içerir. Sarımsakta bulunan aktif bir bileşik olan allisin, kronik böbrek hastalığı olan kişilerin böbrek sağlığını korunmasına yardımcı olmak için reçeteli bir ilaç kadar etkili bir şekilde çalışmaktadır. Böbrekleriniz için en iyi yiyecekleri arıyorsanız, listeyi sarımsak yapmalıdır. Ek olarak tuzu hayatınızdan çıkardığınızda bile yemeklerinize lezzet katmanın harika bir yolu olabilir.
SOĞAN
Sarımsakla aynı aileden olan soğanlar , yemeklere lezzet katmanın başka bir mükemmel ve tuzsuz yolunu sunar (zeytinyağında sotelerseniz çok daha lezzet katacaklar). Soğan ayrıca B6 ve C vitaminleri, manganez ve bakır gibi önemli besinleri de sağlar.
Ayrıca vücudunuzun kanserle savaşmasına yardımcı olabilecek bir kimyasal olan kuersetinve yüksek tansiyon, inme ve kalp hastalığı riskinizi azaltabilen organik kükürt bileşikleri içerirler.
KARNABAHAR
Karnabahar, lifle birlikte bol miktarda C, B6, B9 ve K vitaminleri ile eşleştirilmiş harika bir tattır.. Ayrıca vücudunuzun belirli toksinleri nötralize etmek için kullanabileceği bileşikler içerir. Bu da böbrekler filtreleme işini doğru yapamadığında harika bir yardımcı oldukları anlamına gelir. Karnabahar bir miktar potasyum ve fosfor içerir, bu nedenle böbrekler için iyi olan yiyeceklerin listesini oluştururken, kronik böbrek hastalığı olan kişiler alımlarını kontrollü yapmak isteyebilirler.
YUMURTA AKI
Yumurta akı özellikle böbrek sorunları olan kişiler için tavsiye edilmektedir. Özellikkle diyalize giren bireylerde ve ileri seviyelerde böbrek rahatsızlığı yaşayan kişilerde protein seviyelerini artırmanın harika bir yoludur.
ROKA
Roka, magnezyum, demir, kalsiyum ve A, B9, C ve K vitaminleri gibi vücudunuzun ihtiyaç duyduğu besinlerle doludur. Ayrıca, antioksidan açısından zengindir ve vücudunuzun kendisini çeşitli kanser türlerine karşı korunmasına yardımcı olabilecek glukozinolatlar içerir. Rokayı çiğ yiyebileceğiniz gibi yaptığınız yemeklerin üzerine de serpebilirsiniz.Örneğin pizzalarla, omletlerle ve makarnalarla da harika giderler.
ELMA
Elmalar, kolesterolünüzü ve kan şekerinizi sağlıklı seviyelerde tutmanıza yardımcı olabilecek kanserle savaşan kuersetin ve lif sağlardıkları gibi bol miktarda antioksidan içerirler. Daha da iyisi, diyetinize dahil edilmesi çok kolaydır.