Bu besin doktor yüzü göstermiyor! Portakaldan bile daha fazla C vitamini içeriyor...

C vitamini bakımından zengin beslenmek hem sizi hastalıklardan korur hem de bağışıklığınızı güçlendirir. İşte C vitamini deposu o besinler...

Aynı zamanda Açerola ya da Aserola olarak da bilinen barbados kirazı ülkemizde yetişmemekle birlikte Amerika, Orta Amerika ve Karayip gibi ılıman iklimlerde bulunuyor. İçerdiğini yüksek C vitamini sayesinde portakaldan bile zengin içeriğe sahip ve acı-tatlı bir tada sahip. Görüntüsü tıpkı bir kirazı andıran meyvenin 100 gramında ortalama 1.600 mg C vitamini bulunuyor ve yaygın olmamasına karşın bu listede olmaya hak kazanıyor. Aynı zamanda güçlü bir antioksidan olan barbados kirazı, A ve B vitamini de içeriyor.

ACI BİBER

Aynı zamanda şili biberi olarak da bilinen acı biber, acı severlerin vazgeçilmezi olarak yemeklerde yerini almakta. Acı severlere müjde olarak ise zengin bir C vitamini kaynağı olduğunu söylemekte fayda var. Yeşil acı biber bir adet başına 109 mg C vitamini içererek kırmızı biberin 69 mg'lık değerinden daha fazla besin değeri içerir.

KARALAHANA

Bir kase karalahana bir adet portakal kadar C vitamini içermektedir. Portakalın dalından koparıldığı andaki lezzetli ve tatlı tadına karşın karalahana acı bir tada sahiptir. Bu nedenle çeşitli yemeklerin içerisine gizlenerek (karalahana sarması gibi) tüketilmesi kolaylaştırılabilir.