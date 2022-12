Bu besin doktor yüzü göstermiyor! Portakaldan bile daha fazla C vitamini içeriyor...

DOLMA BİBER

Bütün dolma biberler eşit besin değerlerine sahip değildir ancak hepsinin yüksek C vitamini içerir. Renklerine göre C vitamini miktarı değişkenlik gösteren dolma biberlerin yeşil olanlarının bir tanesinde 95 mg, kırmızı olanlarında ise 152 mg C vitamini var. Sarı dolmalık biberler ise bir adedinde 341 mg C vitamini barındırarak oldukça yüksek bir C vitamini deposu sayılabilir.

KİVİ

Boyut olarak ufak sayılabilecek kivi aslında yüksek dozda C vitamini içermektedir. Bir adet kivi ortalama 64 mg C vitamini barındırarak kadınların ihtiyacı olan günlük C vitamini ihtiyacını karşılarken erkeklerin ise ihtiyacı olan oranın 3'te 2'sine sahiptir. Zengin lif kaynağı olduğu için sindirime de yardımcıdır.