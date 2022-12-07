Bu besin doktor yüzü göstermiyor! Portakaldan bile daha fazla C vitamini içeriyor...

C vitamini bakımından zengin beslenmek hem sizi hastalıklardan korur hem de bağışıklığınızı güçlendirir. İşte C vitamini deposu o besinler...
BARBADOS KİRAZI
Aynı zamanda Açerola ya da Aserola olarak da bilinen barbados kirazı ülkemizde yetişmemekle birlikte Amerika, Orta Amerika ve Karayip gibi ılıman iklimlerde bulunuyor. İçerdiğini yüksek C vitamini sayesinde portakaldan bile zengin içeriğe sahip ve acı-tatlı bir tada sahip. Görüntüsü tıpkı bir kirazı andıran meyvenin 100 gramında ortalama 1.600 mg C vitamini bulunuyor ve yaygın olmamasına karşın bu listede olmaya hak kazanıyor. Aynı zamanda güçlü bir antioksidan olan barbados kirazı, A ve B vitamini de içeriyor.
ACI BİBER
Aynı zamanda şili biberi olarak da bilinen acı biber, acı severlerin vazgeçilmezi olarak yemeklerde yerini almakta. Acı severlere müjde olarak ise zengin bir C vitamini kaynağı olduğunu söylemekte fayda var. Yeşil acı biber bir adet başına 109 mg C vitamini içererek kırmızı biberin 69 mg'lık değerinden daha fazla besin değeri içerir.
KARALAHANA
Bir kase karalahana bir adet portakal kadar C vitamini içermektedir. Portakalın dalından koparıldığı andaki lezzetli ve tatlı tadına karşın karalahana acı bir tada sahiptir. Bu nedenle çeşitli yemeklerin içerisine gizlenerek (karalahana sarması gibi) tüketilmesi kolaylaştırılabilir.
DOLMA BİBER
Bütün dolma biberler eşit besin değerlerine sahip değildir ancak hepsinin yüksek C vitamini içerir. Renklerine göre C vitamini miktarı değişkenlik gösteren dolma biberlerin yeşil olanlarının bir tanesinde 95 mg, kırmızı olanlarında ise 152 mg C vitamini var. Sarı dolmalık biberler ise bir adedinde 341 mg C vitamini barındırarak oldukça yüksek bir C vitamini deposu sayılabilir.
KİVİ
Boyut olarak ufak sayılabilecek kivi aslında yüksek dozda C vitamini içermektedir. Bir adet kivi ortalama 64 mg C vitamini barındırarak kadınların ihtiyacı olan günlük C vitamini ihtiyacını karşılarken erkeklerin ise ihtiyacı olan oranın 3'te 2'sine sahiptir. Zengin lif kaynağı olduğu için sindirime de yardımcıdır.
FRENK ÜZÜMÜ
Yarım fincan frenk üzümü 101 mg C vitamini içererek günlük ihtiyacın olan tüm C vitamini değerini karşılar. Çok az bireyin bu meyveyi çiğ olarak tüketmek yerine tart ve reçel olarak yemeyi tercih ettiğini varsaydığımızda bu miktar iyi bir oran.
LİMON
1 adet limon ortalama 83 mg C vitamini ile ihtiyacınız olan günlük C vitamini ihtiyacınızı karşılar ancak, genelde kabukları da dahil olarak tamamı tüketilmediği için bu bilgi geçersiz olabilir. Onun yerine limonata gibi meyve suları hazırlayarak 1 bardakta 84 mg C vitamini alabilirsiniz.
KARNABAHAR
Brokoli, brüksel lahanası ve karnabahar aynı bitkinin farklı türleridir. Bu nedenle üçü de zengin C vitamini değerlerine sahiptir. Bir kase karnabahar tüketerek 50 mg'dan fazla C vitamini alabilirsiniz. Yapısı itibariyle değişik tariflerde kullanılmaya uygun olan karnabahar, pizzadan çiğ köfteye pek çok yemek için alternatif bir seçenek olarak tüketilebilir.
MANGO
Tropik bir havaya sahip mango, lezzetli tadıyla sağlıklı bir atıştırmalıktır. Sindirime yardımcı olur, potasyum ve magnezyum içerir. Ayrıca yüksek oranda A ve C vitamini barındırır. Bir adet mango ortalama olarak 122 mg C vitamini içerir. Bu da demek oluyor ki bir mangonun yarısı günlük ihtiyacın olan C vitaminini karşılamak için yeterlidir.
BROKOLİ
Bir kase pişmiş brokoli, hem erkek hem de kadın bireyler için günlük tavsiye edilen tüketilmesi gereken C vitamini miktarını karşılayan hatta aşan bir orana sahip. 100 mg'dan fazla C vitamini içeren brokoli, hastalıkta tavuk çorbasının içerisinde tüketilerek de iyileşmeye yardımcı olarak kullanılabilir.
PORTAKAL
C vitamini dendiğinde ilk akla gelen portakal, gerçekten de yüksek miktarda C vitamini içerir. Ortalama boyutta bir portakal 70 mg C vitamini içeririken 240 ml portakal suyunda bu oran 100 mg'ı bulabilir!
PAPAYA
Son zamanlarda adını çokça duyduğumuz tropikal bir meyve olan papaya içeriği 87 mg'lık C vitamini değeri ile erkeklerin günlük ihtiyacını karşılarken kadınların ihtiyacından bile fazlasıdır. Aynı zamanda küçük boy bir papaya 3 gram lif içermektedir.
BEZELYE
Özellikle tatlı bezelye ve kar bezelyesi muhteşem bir C vitamini deposudur. Bir fincan bezelye ortalama 60 mg C vitamini içerdiği için günlük ihtiyacınızı da karşılar.
BRÜKSEL LAHANASI
Çocukken brokoli kadar brüksel lahanasından da nefret edilir. Ancak bu iki sebze de sağlığınızı korumak için idealdir. Bir kase brüksel lahanası, yarım kase brokoliye eşdeğer olarak ortalama 50 mg C vitamini içerir. Aynı zamanda içeriğinde potasyum, A ve K vitamini ile yüksek lif bulunmaktadır.
PATATES
Her ne kadar patates sadece kilo yapan bir besin olarak bilinsede aslında içerisinde lif, potasyum, B6 vitamini ve 42 mg kadar C vitamini içerir. Patatesi kızartmak onu kalorili bir hale getirse de akşam yemeğinde fırında yapacağınız orta boy bir patates aslında sağlığınızı olumlu yönde etkiler.
KUŞBURNU
Yaygın bilinenin aksine kuşburnu çiğ olarak da yenilebilir ancak bunu tercih etmiyorsanız reçelini yapabilir, tatlılara veya içeceklere de katabilirsiniz. Günlük ihtiyacınızı karşılamak için üzüm büyüklüğünde olan dört veya beş kuşburnunu beslenmenize ekleyerek C vitamini depolarınızı doldurabilirsiniz.
KAVUN
Yaz aylarında karpuzun yanında vazgeçilmez olarak tüketilen kavun sağlığınızı korumak için de etkili bir meyvedir. Bir kase dilimlenmiş kavun yaklaşık olarak 65 mg C vitamini içerir ve günlük ihtiyaç duyduğunuz oranı karşılar. Buna ek olarak günlük almanız gereken A vitamini de karşılamanızı sağlar ve potasyum da içerir.
ÇİLEK
Günlük c vitamini ihtiyacınızı karşılamak için lezzetli bir yol arıyorsanız çilek sizin için harika bir seçim olabilir. Bir kase çilek ortalama 89 mg C vitamini içerir. Sade olarak tüketmek istemiyorsanız çilekle sağlıklı smoothieler hazırlayabilir ya da yulafla yapacağınız bir kahvaltıya renk katabilirsiniz.