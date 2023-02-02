Bu besin karaciğerin 1 numaralı koruyucusu! Her gün 1 bardak...

Ebegümeci, eşsiz rengi ve sayısız faydasıyla sağlığınıza sağlık katacak. İşte tüm faydaları...
ANTİOKSİDANLARLA KORUR
Ebegümeci bitkisi beta-karoten, C vitamini ve antosiyanin gibi antioksidanlar açısından zengindir. Antioksidan açısından zengin gıdalar, pek çok sağlık koşulunda gerçekten yardımcı olmaktadır.
Antioksidanlar, vücudunuzdaki serbest radikaller olarak bilinen zararlı molekülleri yok eder. Serbest radikaller, kanser, kalp hastalığı ve diyabet gibi hastalıklara katkıda bulunan hücrelere zarar verir. Vücudunuz serbest radikal hasarıyla savaşmak için kendi antioksidanlarını kullanırken, antioksidan açısından zengin besinler de hastalıkları önlemede rol oynayabilir.
ENFLAMASYONLA SAVAŞIR
Ebegümenin iltihapla savaşır. Enflamasyon, kanser, astım, Alzheimer hastalığı, kalp hastalığı ve romatoid artrit gibi birçok hastalığın gelişiminde rol oynar. Daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulsa da, ebegümenin yararlı anti-enflamatuar etkiler sunabileceği görülüyor.
TANSİYONU DÜŞÜRÜR
Yüksek tansiyon, ABD'de yapılan araştırmada tüm yetişkinlerin yaklaşık yarısını etkiledi ve kalp krizi, felç, kalp yetmezliği ve böbrek hastalığı gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açtığı görüldü. Klinik çalışmalarda, ebegümeci çayı içmenin insanlarda kan basıncını düşürdüğü gösterilmiştir. Bununla birlikte, Ulusal Tamamlayıcı ve Bütünleştirici Sağlık Merkezi, ebegümeci ve diğer bitkisel ilaçların kan basıncını yalnızca biraz düşürdüğüne dikkat çekiyor.
KOLESTEROLÜ DÜŞÜRÜR
Yüksek kolesterol, milyonlarca yetişkini etkileyen ve kalp krizi ve inme gibi ciddi hastalıklara katkıda bulunan bir başka sağlık sorunudur. Bazı klinik çalışmalar ebegümenin kolesterol seviyelerini düşürdüğünü gösterirken, diğerleri çok az etki göstermiştir.
KİLO KAYBINI DESTEKLER
Birkaç çalışma, obeziteyi önlemeye yardımcı olabilecek kilo kaybı üzerinde olumlu bir etki gösteriyor ancak bu çalışmalarda, ebegümeci çayından daha konsantre bir form olan ebegümeci özü kullanıldı.
BAKTERİLERLE SAVAŞIR
Laboratuvar çalışmalarında, ebegümeci özü belirli bakteri türlerini kontrol altında tutmuştur. Ebegümecinin antibakteriyel özelliklere sahip olduğu açık olsa da, araştırmacılar insanlar üzerindeki etkinliğini araştırıyorlar.
KARACİĞER SAĞLIĞINI DESTEKLER
Birkaç araştırmaya göre ebegümeci karaciğeri sağlıklı tutmaya yardımcı olur. Ekstrakt, muhtemelen güçlü antioksidan aktivitesi nedeniyle karaciğeri çeşitli toksinlerden korur. Hatta karaciğer hücrelerinin laboratuvar testlerinde bazı anti-kanser aktivitesi gösterdi.