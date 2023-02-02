Bu besin karaciğerin 1 numaralı koruyucusu! Her gün 1 bardak...

ENFLAMASYONLA SAVAŞIR Ebegümenin iltihapla savaşır. Enflamasyon, kanser, astım, Alzheimer hastalığı, kalp hastalığı ve romatoid artrit gibi birçok hastalığın gelişiminde rol oynar. Daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulsa da, ebegümenin yararlı anti-enflamatuar etkiler sunabileceği görülüyor.

TANSİYONU DÜŞÜRÜR Yüksek tansiyon, ABD'de yapılan araştırmada tüm yetişkinlerin yaklaşık yarısını etkiledi ve kalp krizi, felç, kalp yetmezliği ve böbrek hastalığı gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açtığı görüldü. Klinik çalışmalarda, ebegümeci çayı içmenin insanlarda kan basıncını düşürdüğü gösterilmiştir. Bununla birlikte, Ulusal Tamamlayıcı ve Bütünleştirici Sağlık Merkezi, ebegümeci ve diğer bitkisel ilaçların kan basıncını yalnızca biraz düşürdüğüne dikkat çekiyor.