Bu besin kış depresyona karşı birebir! Hem ruh hem de beden sağlığınızı iyileştiriyor...

ANTİOKSİDAN ORANI YÜKSEK MEYVE VE SEBZELER BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİYOR

Ara öğünde mevsim meyve ve sebzelerini dengeli bir şekilde tüketerek bağışıklık sistemini güçlendirebiliriz. Özellikle gribal enfeksiyonların sıklıkla olduğu bu dönemde antioksidan oranı yüksek meyve ve sebzelerden yararlanmamız bağışıklık sistemini güçlendirecektir. Turunçgiller; portakal, mandalina gibi meyveleri tercih edebiliriz. Özellikle mevsimi olan brokoli, karnabahar, lahana gibi sebzelerin tüketimi bağışıklık sistemini oldukça güçlendiriyor. Bunun yanında yeşil yapraklı sebzelerden maydanoz, tere, roka, marul gibi yeşillikleri de öğünlerimizde tercih etmeliyiz.

Protein içerikli bir kahvaltıyla güne başlamalıyız. Yumurta, peynir ve bol yeşilliğin olduğu bir kahvaltı tercih edelim. Özellikle kış mevsiminde sıcaklığı artırmak için tükettiğimiz şeylerden bir tanesi de çorba. Çorbayı öğünlerimizde mutlaka bulundurmalıyız" dedi.