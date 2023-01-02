Bu besin kış hastalıklarından koruyor!

Doç. Dr. Hasan Basri Savaş, kış hastalıklarına karşı önemli önleyici beslenme önerilerinde bulundu Doç. Dr. Hasan Basri Savaş, mevsimsel olarak grip, farenjit, tonsillit ve soğuk algınlığı gibi çoğunluğu virüslerden kaynaklı üst solunum yolu enfeksiyonlarının çok yaygın olduğunu söyleyerek, bu hastalıkların uzun sürdüğü, yıpratıcılığı ve özellikle yaşlılar, çocuklar açısından ciddi sorunlara yol açtığı dikkate alındığında, hastalıklara karşı bağışıklık sistemimizi güçlendirmenin çok önemli olduğunu kaydetti.

İHA Giriş Tarihi: 02.01.2023 09:06 PAYLAŞ ABONE OL

Sağlıklı yaşamın güçlü bağışıklıkla mümkün olduğunun belirten Doç. Dr. Savaş, "Bağışıklığımız güçlü olursa hastalıklara yakalanmadan sağlıklı bir yaşam mümkün olabilir. Bağışıklığı güçlendirmek için, elimizde olan en önemli faktör doğal ve sağlıklı beslenmedir. Sağlıklı beslenmek için gıdaları mümkün olan en doğal ve en az işlenmiş haliyle yemeliyiz. Mevsiminde, taze, çeşitli meyve ve sebzeyi ihtiyacımız kadar olacak biçimde her gün yemeye gayret etmeliyiz. Günlük asgari 400 gram taze meyve ve sebze yenmesi bağışıklığı güçlendirecek önemli bir tedbirdir. Taze sebze tüketimini sağlamak için her öğünde farklı içeriklerde ve taze salataları soframızın baş tacı yapabiliriz" dedi.

BAĞIŞIKLIĞINIZ GÜÇLÜ OLURSA... Meyve ve sebzeleri mevsiminde tüketmemiz gerektiğini ifade eden Dr. Savaş, "Bağışıklığımız güçlü olursa hastalıklara yakalanmadan sağlıklı bir yaşam mümkün olabilir. Bağışıklığı güçlendirmek için, elimizde olan en önemli faktör doğal ve sağlıklı beslenmedir. Sağlıklı beslenmek için gıdaları mümkün olan en doğal ve en az işlenmiş haliyle yemeliyiz. Mevsiminde, taze, çeşitli meyve ve sebzeyi ihtiyacımız kadar olacak biçimde her gün yemeye gayret etmeliyiz. Günlük asgari 400 gram taze meyve ve sebze yenmesi bağışıklığı güçlendirecek önemli bir tedbirdir. Taze sebze tüketimini sağlamak için her öğünde farklı içeriklerde ve taze salataları soframızın baş tacı yapabiliriz" diye konuştu.