Bu besin tüp bebek tedavisinde başarı şansını artırıyor!

Doğurganlığı kolaylaştıracak sihirli bir yiyecek yoktur ama sebze, balık ve baklagillere özel bir önem vermek uygun olur, çünkü günümüzde hamur işleri ve fastfoodların kolay ulaşılabilir olması nedeni ile bunlar ihmal edilmektedir. Bir öğünün dörtte biri yağsız et, dörtte biri tam tahıllı yiyecekler ve baklagiller, dörtte birinin sebze ve meyvelerden oluşması idealdir. Ayrıca düzenli yemenin de önemini vurgulamak gerekir. Öğün atlamak daha sonra açlık hissi ve çok yemeye neden olabilir. Aşırı kilolu ya da aşırı zayıf olmak kadının hormonlarında dengesizliğe ve yumurtlama düzeninde bozulmaya yol açar. Bazı kadınlar ne kadar uğraşsa da kilo vermekte ya da almakta başarısız olabilir. Bunların bir endokrin doktoru ve diyetisyene danışması doğru olacaktır

Kilo vermek Polikistik Over Sendromu (PCOS) olanlar için özellikle önemlidir. Bazen sırf kilo vermek bile onların sorunlarını çözebilir. Bu problem genellikle insülin direncine bağlı olduğundan, PCOS'luların tatlı ve hamur işlerinden uzak durmaları gerekir. Endometriozisi olan kadınların meyve, sebze, balık ve süt ürünlerine ağırlık vermeleri; kırmızı et, yağlı yiyecekler ve alkolden uzak durmaları uygun olur. Tedaviye başlayan her çiftin sigara ve alkol gibi zararlı alışkanlıkları bırakması gerekir.