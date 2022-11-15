Bu besini ağzınıza bile sürmeyin! Yediğinizde beyni hızla küçültüyor...

Son araştırmalara göre, yağlı yemekler yemek sadece belinizi büyütmekle kalmaz, aynı zamanda bilişsel işlevinize de zarar veriyor. Güney Avustralya Üniversitesi'nden sinirbilimci Profesör Xin-Fu Zhou ve Doçent Larisa Bobrovskaya tarafından gerçekleştirilen bir çalışmada, hayvanlarda 30 hafta boyunca yüksek yağlı bir diyet verilen ve diyabete neden olan daha sonra anksiyete, depresyon ve kötüleşen Alzheimer hastalığı dahil olmak üzere bilişsel yeteneklerinde düşüş arasında açık bir ilişki gösterilmiştir.