Bu besini ağzınıza bile sürmeyin! Yediğinizde beyni hızla küçültüyor...

Son araştırmalara göre, yağlı yemekler yemek sadece belinizi büyütmekle kalmaz, aynı zamanda bilişsel işlevinize de zarar veriyor. Güney Avustralya Üniversitesi'nden sinirbilimci Profesör Xin-Fu Zhou ve Doçent Larisa Bobrovskaya tarafından gerçekleştirilen bir çalışmada, hayvanlarda 30 hafta boyunca yüksek yağlı bir diyet verilen ve diyabete neden olan daha sonra anksiyete, depresyon ve kötüleşen Alzheimer hastalığı dahil olmak üzere bilişsel yeteneklerinde düşüş arasında açık bir ilişki gösterilmiştir.
Beyin değişikliklerinin neden olduğu zayıf metabolizma nedeniyle, bilişsel işlevi azalmış hayvanlarda aşırı kilo almaya daha yatkın olduğu ortaya çıktı. Avustralya ve Çin'den araştırmacılar yakın zamanda sonuçlarını Metabolik Beyin Hastalığı dergisinde bildirdiler.
Güney Avustralya Üniversitesi'nde nörolog ve biyokimyacı olan Doçent Larisa Bobrovskaya, çalışmanın diyabet ve obeziteyi 2050 yılına kadar dünya çapında 100 milyon insanı etkilemesi beklenen Alzheimer hastalığı ile ilişkilendiren artan veri kütlesine katkıda bulunduğunu söylüyor.
TRANS YAĞLI YÜKSEK GIDALAR
Trans yağlar, beyin sağlığı üzerinde zararlı bir etkiye sahip olabilen bir tür doymamış yağdır. Trans yağlar et ve süt ürünleri gibi hayvansal ürünlerde doğal olarak bulunurken, bunlar büyük bir endişe kaynağı değildir. Bir problem olan, hidrojene bitkisel yağlar olarak da bilinen endüstriyel olarak üretilen trans yağlar.
Bu yapay trans yağlar, katı yağ, margarin, krema, aperatif yiyecekler, hazır kekler ve önceden paketlenmiş kurabiyelerde bulunabilir. Araştırmalar, insanlar daha fazla miktarda trans yağ tükettiğinde, Alzheimer hastalığı, daha zayıf hafıza, daha düşük beyin hacmi ve bilişsel gerileme riskinde artış eğiliminde olduklarını bulmuştur.
İŞLENMİŞ GIDALAR
Yüksek oranda işlenmiş gıdalar şeker, ilave yağlar ve tuz bakımından yüksek olma eğilimindedir. Cipsler, tatlılar, hazır erişteler, mikrodalgada patlamış mısır, marketten satın alınan soslar ve hazır yemekler gibi yiyecekleri içerir. Bu yiyecekler genellikle kalorilerde yüksek ve diğer besin maddelerinde düşüktür. Bunlar tam olarak kilo alımına neden olan ve beyin sağlığınızı olumsuz yönde etkileyebilecek yiyeceklerdir.
243 kişide yapılan bir araştırma, organların çevresinde artan yağın veya viseral yağın beyin dokusu hasarı ile ilişkili olduğunu buldu. 130 kişiyle yapılan başka bir araştırma, metabolik sendromun erken evrelerinde bile beyin dokusunda ölçülebilir bir azalma olduğunu buldu.
ŞEKERLİ İÇECEKLER
Yüksek miktarda şekerli içecek alımı sadece kilo almanızı sağlamaz aynı zamanda tip 2 diyabet ve kalp hastalığı riskinizi artırır, beyniniz üzerinde de olumsuz bir etkiye sahiptir.
Aşırı şekerli içecek alımı, Alzheimer hastalığı riskini arttırdığı gösterilen tip 2 diyabet geliştirme olasılığını artırır. Ek olarak, kandaki yüksek şeker seviyeleri, diyabeti olmayan kişilerde bile bunama riskini artırabilir.