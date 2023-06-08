Bu besini tüketir tüketmez karaciğer yetmezliği başlıyor! Yerken dikkat...

Dünya genelinde 10 binden fazla mantar türü olduğunu ancak bunlardan sadece 50 ila 100'ünün zehirli olduğunu söyleyen Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Çağatay Ak, mantar zehirlenmesinin en çok zehirli olan mantarların yanlışlıkla zehirsiz olarak algılanmasından dolayı gerçekleştiğini ifade ederek, "En yaygın kullanılan mantar çeşidi kültür mantarları olmakla birlikte kırsal alanda yetişen oldukça lezzetli ve yenilebilir mantarlar da yemeklerde tüketilmektedir. Mantar ormanlık alanlarda, yol kenarlarında ve ağaç diplerinde sık sık karşımıza çıkan bir bitkidir. Ancak mantar gördüğümüzde aklımıza takılan ilk soru 'Acaba zehirli midir?' sorusudur.

Mantar zehirlenmeleri genellikle zehirli olan mantarların yanlışlıkla zehirsiz olarak algılanması sonucu ortaya çıkar. Çünkü şekil ve renk olarak birbirine tıpa tıp benzeyen değişik mantar türleri mevcuttur. Dünya çapında 10 bin'den fazla mantar türü vardır ancak bunlardan sadece 50 ila 100'ü potansiyel olarak zehirlidir. Mantar zehirlenmelerinin büyük ekseriyette toksik etkiler hafif veya orta dereceli şikayetlerle sonuçlanır. Ölümler nadirdir.