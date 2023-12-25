Bu besini tüketirken bir kez daha düşünün! Beynin küçülmesine neden oluyor...





"Fazla şeker tüketimi ciltte kırışıklığa neden oluyor"

Şekerden gelen enerjinin günlük enerji ihtiyacının yüzde 10'unu geçmemesi hatta yüzde 5'in altında olması gerektiğinin altını çizen diyetisyen Cemre Balkan, "Günlük olarak ortalama meyve tüketimi, doğal şeker alımımız için yeterlidir. Fazla tüketilen işlenmiş şeker kan dolaşımıyla vücuda dağılır ve bel, göbek, kalça, göğüs ve bacak gibi bölgelerde yağ olarak birikir. Bu yağlar böbrek kalp gibi organlara dağılır ve organlar işlevlerini yerine getiremez. Böylelikle diyabet ve kalp hastalığına davetiye çıkmış olur. Şeker molekülleri vücutta fazla miktarda bulunduğunda proteinlere bağlanarak proteinin yapısını değiştirler. Cildin en önemli yapıları kollejen ve elastin proteinleri zarar görür. Bu proteinlerin zarar görmesi de ciltte kırışıklık, sarkma ve yüzeylerde bozulmaya sebep olur, insülinin ani yükselmesi akne problemleri de oluşturabilir" dedi.