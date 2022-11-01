Bu besinin fazlası karaciğer kanserine yol açıyor! Kesinlikle uzak durulması gereken o yiyecek…

Araştırmacılar, mikrobiyomumuzun genel sağlığımızı etkilediği yapılan testler ile tekrar tekrar kanıtlıyor. Kayıtlı diyetisyen Kristin Kirkpatrick, "Bağırsak sağlığı gerçekten önemli" diyor. " Mikrobiyom ve bağırsak sağlığı üzerine o kadar çok ilgi ve araştırma var ki, uzmanlar buna sıklıkla 'ikinci beyin' diyorlar" diyor. Bağırsaklar ise karaciğer ile doğrudan orantılıdır.

GENEL SAĞLIĞINIZIN ANAHTARI

Bağırsak mikrobiyomunu, midenizde ve bağırsaklarınızda yaşayan trilyonlarca mikroorganizmadan oluşur. Sağlıklı bir insanda, bu canlıların en büyük miktarı ince ve kalın bağırsaklarda bulunuyor. Ancak aynı zamanda vücutta da bulunan bu canlılar bizimle barış içinde yaşadığı gibi sağlığımızı destekler ve günlük yaşamımızı kolaylaştırır. Mikrobiyom, hem yararlı hem de potansiyel olarak zararlı mikroplardan oluşur. Çoğu simbiyotiktir (hem insan vücuduna hem de mikrobiyota yarar sağlar) ve bazıları, daha az sayıda patojeniktir (hastalığa neden olur).