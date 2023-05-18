Bu besinler çocukların bağışıklığını yerle bir ediyor!

Çocuklarda son yıllarda artan sağlıksız beslenme ve haraketsizliğin; obeziteden diyabete, kalp hastalıklarından büyüme geriliğine kadar çocukluk çağı ve yetişkinlik döneminde oluşabilecek sağlık sorunlarını tetiklediğini belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Uzman Diyetisyen Betül Yurdakul, uyarılarda bulundu. Uzm. Dyt. Betül Yurdakul, "Halk arasında abur cubur olarak da bilenen fast-food gıdalar; besleyici değerleri düşük ve yüksek kalori içeren, başta obezite olmak üzere kalp hastalığı, alerji, diyabet, kanser gibi hastalıklara davetiye çıkaran gıdalardır" şeklinde konuştu.

"OBEZİTEYE DAVETİYE ÇIKARIYOR"

Çocukların çok sevdikleri bazı fast-food yiyecekleri kimi zaman bilinçsizce tüketebildiklerine dikkat çeken Uzm. Dyt. Yurdakul, şunları söyledi: "Fast-food tarzı beslenme, ilerleyen dönemlerde çocuğunuzun sağlığını ve sağlıklı gelişimini olumsuz etkilemektedir. Küçük yaşlardan itibaren fast-food tarzı besinler tüketen çocukların ilerleyen dönemde; obezite ve pek çok sistemik hastalık ile karşılaşma olasılıkları sağlıklı beslenen çocuklara göre daha fazladır."

"TİP 2 DİYABET VE KALP DAMAR HASTALIKLARINA YOL AÇABİLİR"

Çocuğun sağlıklı beslenme tarzını öğrenebilmesi için ebeveynlerine önemli görevler düştüğünün altını çizen Uzm. Dyt. Yurdakul, "Doymuş yağ, basit şeker, tuz oranı yüksek gıdaları tüketen çocuklarda fazla kilo ve hareketsizliğe eşlik eden tip 2 diyabet, büyüme geriliği, kalp damar hastalıkları, yetişkinlik döneminde yüksek kolesterol, karaciğer yağlanması, osteoporoz, polikistik over sendromu gibi sağlık problemleri görülebilmektedir" dedi.

"YASAK GİBİ BİR ALGI OLUŞTURMAYIN"

Çocukların besinlerle ilişkisini iyi yönde düzenlemek ve sağlıklı besin alternatifleri sunmak için öncelikle ebeveynlerin doğru beslenme için çocuklarına rol model olmasının önem taşıdığını hatırlatan Uzm. Dyt. Yurdakul, "Eğer çocuğunuza tutarlı bir biçimde sağlıklı yiyecekler sunarak evinizde dengeli bir beslenme bilinci oluşturabilirseniz; abur cuburların zararları hakkında bilinçlendirebilirsiniz. Önemli nokta, kural ya da yasakmış gibi bir algılama oluşturmadan ve baskı hissettirmeden abur cuburların zararları hakkında onları bilinçlendirmektir" ifadelerini kullandı.

"SÜT ÜRÜNLERİ VE MEVSİM SEBZE-MEYVELERİNE AĞIRLIK VERİLMELİ"

Uzm. Dyt. Yurdakul, abur cubur tüketimi yerine nasıl bir sağlıklı beslenme yolu izlenebileceğini ise şu sözlerle anlattı: "Çocuklara bisküvi, kek, çikolata, pasta, cips gibi yağ içeriği ve enerjisi yüksek besinler yerine; mevsim sebze ve meyveleri, süt ve süt ürünleri, ceviz, tam tahıl ürünleriyle planlanmış alternatifler sunabilirsiniz. Özellikle beslenme çantalarında bulunan paketli gıdalar, içerisinde lif (posa) bulunmayan basit karbonhidrat içeriği yüksek atıştırmalıklar, çocukların günlük protein, vitamin, mineral gereksinimlerini karşılamada yetersiz kalmaları sebebiyle bağışıklık sistemlerini olumsuz etkilemektedir."

"YETERLİ PROTEİN ALIMI İHMAL EDİLMEMELİ"

Gün boyunca çocuklara sunacağımız menüyü düşünürken, doldurmamız gereken bir tabak hayal edilmesi gerektiğini belirten Uzm. Dyt. Yurdakul, "Bu tabağın bir yarısı yeşillik, sebze ve meyvelerle dolu olmalıdır. Diğer yarısında ise tercihen tam tahıllar ve baklagiller gibi kaliteli proteinlere öncelik vererek, balık, yumurta, et ve kümes hayvanları gibi yeterli protein alımı önermekteyiz" diyerek açıklamalarını sonlandırdı.