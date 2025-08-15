Bu besinler saç dökülmesine anında çare oluyor! Özellikle erkeklerde her derde deva...





ANDROPOZDA KIRMIZI VE MOR MEYVE YİYİN

Andropozun, testosteron seviyelerinin belirgin düştüğü ve metabolizmanın yavaşladığı bir dönem olduğunu söyleyen Dyt. Akdağ, şu beslenme önerilerinde bulundu:

Bu süreçte antiinflamatuar beslenme çok önemlidir. Bol sebze ve meyve, kaliteli protein kaynakları (balık, yumurta, baklagiller), sağlıklı yağlar (zeytinyağı, avokado, omega-3 kaynakları) ön planda olmalıdır.

Rafine karbonhidratlardan, aşırı alkol ve işlenmiş gıdalardan uzak durmak gerekir.

Testosteron seviyelerini desteklemek için özellikle çinko, D vitamini, magnezyum ve omega-3 içeriği yüksek besinler tercih edilmelidir.

Kabak çekirdeği, kırmızı etin yağsız kısımları, somon, yumurta sarısı, ıspanak, badem ve ceviz bu süreçte oldukça faydalıdır.

Nar, böğürtlen, kiraz ve yaban mersini gibi antioksidan zengini kırmızı-mor meyveler, serbest radikallerin zararını azaltarak hormon dengesine katkı sağlar.



SAÇ DÖKÜLMESİNE KARŞI; SOMON, FINDIK VE MERCİMEK

Dyt, Akdağ saç sağlığının doğrudan hücresel beslenmeyle ilgili olduğunu belirterek, saç dökülmesine karşı şu beslenme önerilerinde bulundu:

Özellikle çinko, demir, biyotin, E vitamini, omega-3 yağ asitleri ve protein açısından zengin beslenme saç köklerinin güçlenmesine yardımcı olur.

Protein kaynakları olan yumurta, tavuk göğsü, mercimek; biyotin içeren yulaf, badem, tatlı patates.

E vitamini zengini ay çekirdeği, fındık, avokado ve omega-3 kaynakları olan somon, uskumru, chia tohumu gibi besinler saç dökülmesine karşı destekleyici gıdalardır.

Yüksek glisemik indeksli gıdaların fazla tüketimi saç dökülmesini artırabilir. Bu nedenle kan şekeri dengesi korunmalıdır.