Bu beslenme şekli kalp hastalıklarına kalkan oluyor! Bu besinleri tükettiğinizde...

Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Servet Altay: - "Daha çok yeşillik ağırlıklı tüketim yapılmalı. Tabaktaki renk sayısı ne kadar çoksa o kadar iyi diyoruz" - "Akdeniz tipi beslenenlerde kardiyovasküler hastalıklar daha az görülüyor, sağlıklı beslenme bu anlamda çok önemli"

Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Servet Altay, kalp ve damar hastalıklarına karşı korunmak için hayvansal gıdaların az, yeşil sebze ve meyvelerin çok tüketildiği Akdeniz tipi beslenmeyi önerdi. Altay, 29 Eylül Dünya Kalp Günü'nün kalp ve damar hastalıklarına karşı farkındalık oluşturulması için önemli bir gün olduğunu söyledi.

Dünyada ve Türkiye'de en sık ölüm nedenlerinin başında kalp ve damar hastalıklarının geldiğine dikkati çeken Altay, sağlıklı ve kaliteli bir yaşamın kalp sağlığının korunmasından geçtiğini ifade etti. Altay, Türk sağlık sisteminin kalp hastalıklarını tedavi etmede çok iyi konumda olduğunu, her türlü girişimsel tedavinin yapıldığını vurguladı.

Toplum sağlığını koruyacak önleyici çalışmalar ve farkındalık çalışmalarıyla hiç tedaviye gerek kalmadan ölümlerin önlenebileceğini belirten Altay, "Her türlü tedaviyi yapabiliyoruz ancak bundan daha önemli olan hastalığın ilerlememesi. Sonuçları tedavi etmek yerine, sebepleri yok etme noktasına gelmemiz gerekir. Birincil koruma yöntemlerini ön plana çıkarmalıyız. Çünkü hem hastalık oluşmamış oluyor hem maliyet anlamında avantaj oluyor." dedi.