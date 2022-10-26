Bu bitki ömrü uzatan tüm bileşenlere sahip! Yaşlanmayı neredeyse durduran çay tespit edildi

Foods dergisinde yayınlanan bir çalışmaya göre; rooibos, hibiskus ve yerba mate çaylarının içilmesinin ömrü uzatabileceği görüldü. Bu içecekler, yaşlanma ve yaşa bağlı koşullarla bağlantılı olan, vücuttaki serbest radikaller ve antioksidanlar arasındaki dengesizlik oksidatif stresi azaltabileceğini belirtiliyor.
Çalışmada, yaşlanma fizyolojik kapasitede geçici bir düşüş ile karakterize edilir ve oksidatif stres, yaşlanma ve yaşa bağlı bozuklukların ayırt edici olduğu belirtiliyor.
Doğal bir süreç olmasına rağmen, bazı insanlarda vücut hücrelerinin serbest radikal hasarı, yetersiz hücre onarımı, beyin hücrelerinin dejenerasyonu ve vücut proteinlerinin şekerlerle doyurulduğu glikasyon nedeniyle yaşlanma hızlanabilir. Ayrıca sigara ve alkol kullanımı, sağlıksız beslenme gibi faktörler de durumu giderek kötüleştirebilir.
Çalışmada, son birkaç yılda oksidatif stresin azaltılmasının yaş ilerlemesi, glikoksidasyon ve yaşlanma ile ilgili birçok modern hastalık üzerindeki etkileri nedeniyle önem kazandığı belirtildi.
Rooibos çayı, Güney Afrika'da bir bitkinin yapraklarından yapılıyor. Kırmızı çay olarak da bilinen bitki tüm dünyaya yayılım gösterdi. Hibiskus da benzer bir biçimde Afrika kökenli bir bitkidir. Yerba mate çayı ise; Güney Amerika'da sıklıkla tüketilen bir çay türü.
Çalışmanın yazarlarına göre, bu bitkilerde ve diğer bitki bazlı gıdalarda doğal olarak bulunan flavonoidler ve alkaloid bileşikleri "olağanüstü terapötik özelliklere" sahiptir. Çalışmada, hibiskus, rooibos ve yerba mate gibi bitki çaylarının, oksidasyonla ilgili bazı stresleri önleyebilen önemli antioksidan kaynakları olduğu iyi bilindiğinden bahsediliyor.
Bu bitkiler birkaç biyoaktif metabolit üretir, hoş bir tada sahiptir ve güvenli gıdalar olarak uzun ömürlü bir geçmişe sahiptir. Sonuç olarak rooibos, hibiskus ve yerba mate bitkilerinin üzerinde yapılan çalışamya gögre; oksidatif stresin azalmasına, glikoksidasyonun inhibisyonuna ve nöronal oksidatif korumanın desteklenmesine olumlu katkıda bulunduğu gösterilmiştir.
Ayrıca Nutrition and Food Technology Journal'da yayınlanan rooibos çayı hakkında daha önce yapılan bir incelemenin ardından, düzenli rooibos çayı tüketiminin aşağıda da sıralanan bazı etkiler sağladığı tespit edildi