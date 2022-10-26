Bu bitki ömrü uzatan tüm bileşenlere sahip! Yaşlanmayı neredeyse durduran çay tespit edildi

Yapılan yeni bir çalışma, üç farklı bitki çayının yaşlanma sürecini geciktirdiğini tespit etti. Sağlıklı kalmak için beslenme sisteminde yapılan değişiklikler etki gösterse de bazı bitkiler ve çayları oldukça etkili sonuçlar ortaya çıkarabilir.

Giriş Tarihi: 26.10.2022 15:48 PAYLAŞ ABONE OL

Foods dergisinde yayınlanan bir çalışmaya göre; rooibos, hibiskus ve yerba mate çaylarının içilmesinin ömrü uzatabileceği görüldü. Bu içecekler, yaşlanma ve yaşa bağlı koşullarla bağlantılı olan, vücuttaki serbest radikaller ve antioksidanlar arasındaki dengesizlik oksidatif stresi azaltabileceğini belirtiliyor.

Çalışmada, yaşlanma fizyolojik kapasitede geçici bir düşüş ile karakterize edilir ve oksidatif stres, yaşlanma ve yaşa bağlı bozuklukların ayırt edici olduğu belirtiliyor. Doğal bir süreç olmasına rağmen, bazı insanlarda vücut hücrelerinin serbest radikal hasarı, yetersiz hücre onarımı, beyin hücrelerinin dejenerasyonu ve vücut proteinlerinin şekerlerle doyurulduğu glikasyon nedeniyle yaşlanma hızlanabilir. Ayrıca sigara ve alkol kullanımı, sağlıksız beslenme gibi faktörler de durumu giderek kötüleştirebilir.