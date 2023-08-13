Bu çizim testi bunamanız olup olmadığını söylüyor! Doktora gitmeniz gerektiğinin işareti ise…

CDT olarak da bilinen test, Alzheimer hastalığı ve diğer ilgili demanslar için uyarı işaretlerini tespit etmenin hızlı ve basit bir yolunu temsil eder.

En çekici yanı, testi evinizin rahatlığında tamamlayabilmenizdir. Çünkü bir kalem ve kağıtla sadece birkaç dakika çizim yapmanız yeterlidir.

Yapmanız gereken tek şey bir saat çizmek, 1 ila 12 arasındaki rakamları eklemek ve belirli bir zamanı gösteren akrep ve yelkovan çizmek

Örneğin, popüler bir teknik, katılımcılardan zamanı 11'i 10 geçe olarak gösteren bir saat çizmelerini ister.

Dr Ali, puanlamanın aşağıdaki noktalara dayandığını açıkladı: