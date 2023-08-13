Bu çizim testi bunamanız olup olmadığını söylüyor! Doktora gitmeniz gerektiğinin işareti ise…

Ancak bu durumun erken tespiti, müdahale etmek için değerli bir zaman kazandırabilir ve uzmanları demansın erken belirtilerini ve tespit etme yollarını anlamasına da yardımcı olabilir.
Bir doktora göre, bu çizim testi karmaşık beyin durumunun detaylı olarak incelenmesine yardımcı oluyor.
Dr. Naheed Ali'ye göre, saat çizme testi gibi ev tabanlı testler "bu karmaşık duruma bir bakış" sunabilir.
Doktor, "Saat testi, bilişsel becerileri basit ama etkili bir şekilde değerlendiriyor" dedi.
CDT olarak da bilinen test, Alzheimer hastalığı ve diğer ilgili demanslar için uyarı işaretlerini tespit etmenin hızlı ve basit bir yolunu temsil eder.
En çekici yanı, testi evinizin rahatlığında tamamlayabilmenizdir. Çünkü bir kalem ve kağıtla sadece birkaç dakika çizim yapmanız yeterlidir.
Yapmanız gereken tek şey bir saat çizmek, 1 ila 12 arasındaki rakamları eklemek ve belirli bir zamanı gösteren akrep ve yelkovan çizmek
Örneğin, popüler bir teknik, katılımcılardan zamanı 11'i 10 geçe olarak gösteren bir saat çizmelerini ister.
Dr Ali, puanlamanın aşağıdaki noktalara dayandığını açıkladı:
Dört puanın altındaki puanların sorunları işaret edebileceğini ekledi. Örneğin, saat anormal şekilde çizilmişse veya rakamlar yanlış yerleştirilmişse, bunlar bunun demans olasılığını gösterebileceğini ifade etti.
Doktor, "endişe verici" sonuçların bir doktora görünmek için randevu almayı gerektirdiğini açıkladı.
Test, düşünme yeteneğindeki sorunları belirlemek için yararlı olsa da, bunama hastası olduğunuzu garanti etmez.
Dr Ali şunları söyledi: "Kapsamlı teşhis, tam bir araştırma gerektirir; tıbbi geçmiş, zihinsel testler, taramalar vb."