Bu depresyon farklı! Havaların bu etkisini es geçmeyin...

"AİLESİNDE DEPRESYON HİKAYESİ OLANLAR, KADINLAR VE TRAVMA YAŞAYANLAR DAHA RİSKLİ" Her kış depresyona girilmeyeceğini vurgulayan Okay, "Öncelikle herkes depresyona girmez. Kış depresyonuna giren kişilerin sıklıkla ailesinde depresyon öyküsü olduğu, daha önce duygudurum bozukluğu geçirmiş olduğu dikkatimizi çekmektedir. Kadınların erkeklere oranla daha riskli olduğunu söyleyebiliriz. Kayıp, yas ve travmaya maruz kalan kişilerinde bu yaşadıkları kış dönemine geldiyse depresyona girme ihtimali artıyor" dedi.

"HER MUTSUZLUK DEPRESYON DEĞİLDİR"

Mutsuzluk ile depresyon arasında fark olduğunu belirten Uzman Psikolog ve Psikoterapist Azize Yakut Okay, "Mutsuzluk depresyona girdiğimiz anlamına gelmiyor. Mutsuzluk aslında değişebilen bir ruh halidir. Mutsuz hissedebiliriz hatta bu birkaç saat de sürebilir. Sonrasında ise kişinin ruh hali normale döner. Mutsuzluk an ile ilgilidir. Depresyon dediğimiz zaman ise mutsuzluğun yanına çeşitli belirteçlerin de gelmesi gerekiyor. Bunlar hayattan zevk alamama, yetersizlik hissi, uyku düzeninde bozulma, yeme düzeninde bozulma, sosyal izolasyon, iş yaparken konsantre olmada güçlük diyebiliriz. Burada en önemli şey belirteçlerin artması, işlevselliğin bozulması ve bunun iki haftayı geçmesidir. Belirtilere göre bir uzmana danışmakta fayda var" ifadelerini kullandı.