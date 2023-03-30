Bu durum bağışıklığın düşmesine neden oluyor! Hastalıklardan korunmak için tüketmeniz gereken o besin...

Diyetisyen Habibe Ramle Duzcan, vitamin eksikliğinin; düşük bağışıklık, görme bozukluğu, kansızlık, stres ve uyku problemleri, cilt hastalıkları, sinir hastalıkları gibi vücutta birçok mekanizmayı olumsuz anlamda etkilediğini bildirdi.
Duzcan, vitaminin dikkatsiz bir şekilde fazla tüketiminin kan pıhtılaşması, böbrek taşı, çarpıntı ve mide ağrısı gibi birçok probleme sebep olacağını bildirdi.
Duzcan, "Bu nedenle bilinçsiz beslenmeden ve tüketimden kaçının. Takviye gerekebilecek durumlar için hekim kontrollerini ihmal etmeyin." ifadelerini kullandı.
Vitamin ve minarel eksikliğinin geçmişten günümüze kadar makrositik anemi, pernisiyöz anemi, skorbüt, guatr, havale, pellegra, beriberi, raşitizm, anemi ve gece körlüğüne de yol açabileceğini belirten Duzcan, vücudun ihtiyacı olan enerjiyi doğru besinlerle yeterli miktarda beslenerek sağlamanın hastalıklardan korunmak için önemli olduğunu vurguladı.
Duzcan, "Besin çeşitliliği ile beslenmek antioksidan kapasiteyi artırmamıza, bağışıklığımızı ve sağlığımızı korumamıza yardımcı olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.
- Hangi vitamin hengi besinde bulunuyor?
Anti enflamatuvar bir vitamin olan A, bağışıklık için önemli bir antioksidan C ve hücreleri koruyan antioksidan E vitaminin beslenmede önemli rol oynadığını vurgulayan Duzcan, şunları kaydetti:
"Yumurta, havuç, tatlı patates, kabak, mango, ıspanak ve benzeri ile A vitamini, besinsel olarak iyi kaynaklarından bilinen yağlıklı balıklar ile D vitamini, ceviz, çiğ fındık gibi yağlı tohumlar, zeytinyağı, avokado E vitamini içeriyor. Besin ve ilaç etkileşimi açısından kontrollü tüketilmesi gereken K vitamini ıspanak, lahana, brokoli marul gibi yeşil yapraklı sebzeler, yaban mersini, incir gibi bazı meyvelerde bulunuyor. Maydanoz, turunçgiller, çilek, biber gibi meyve ve sebze içeriklerinin taze tüketimleri ile C vitamini içeriğini, buğday ruşeymi, yulaf kepeği, tam tahıllar ve baklagiller ile B1 vitaminini (Tiamin), süt ve ürünleri, yumurta, badem gibi besinlerle B2 vitaminini (riboflavin), balık, organik tavuk, et, yağlı tohum, tam tahılları tüketerek de B3 vitaminini (niasin) beslenmemize ekleyebiliriz. Birçok hayvansal ve bitkisel kaynağı olan B5 vitaminini (pantotenik asit), yağlı tohumlar, kabuklu yemişler, baklagiller, organik kümes hayvanı etleri, kırmızı et ile B6 vitaminini (piridoksin), kırmızı ve yeşil mercimek, ıspanak, pazı, maydanoz gibi besinlerle B9 vitaminini (folik asit), yumurta, balık, et tüketimi ile B12 vitaminini alabiliriz."