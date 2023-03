Bu durum bağışıklığın düşmesine neden oluyor! Hastalıklardan korunmak için tüketmeniz gereken o besin...

"Yumurta, havuç, tatlı patates, kabak, mango, ıspanak ve benzeri ile A vitamini, besinsel olarak iyi kaynaklarından bilinen yağlıklı balıklar ile D vitamini, ceviz, çiğ fındık gibi yağlı tohumlar, zeytinyağı, avokado E vitamini içeriyor. Besin ve ilaç etkileşimi açısından kontrollü tüketilmesi gereken K vitamini ıspanak, lahana, brokoli marul gibi yeşil yapraklı sebzeler, yaban mersini, incir gibi bazı meyvelerde bulunuyor. Maydanoz, turunçgiller, çilek, biber gibi meyve ve sebze içeriklerinin taze tüketimleri ile C vitamini içeriğini, buğday ruşeymi, yulaf kepeği, tam tahıllar ve baklagiller ile B1 vitaminini (Tiamin), süt ve ürünleri, yumurta, badem gibi besinlerle B2 vitaminini (riboflavin), balık, organik tavuk, et, yağlı tohum, tam tahılları tüketerek de B3 vitaminini (niasin) beslenmemize ekleyebiliriz. Birçok hayvansal ve bitkisel kaynağı olan B5 vitaminini (pantotenik asit), yağlı tohumlar, kabuklu yemişler, baklagiller, organik kümes hayvanı etleri, kırmızı et ile B6 vitaminini (piridoksin), kırmızı ve yeşil mercimek, ıspanak, pazı, maydanoz gibi besinlerle B9 vitaminini (folik asit), yumurta, balık, et tüketimi ile B12 vitaminini alabiliriz."