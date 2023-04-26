Bu durum depresyonu tetikleyebilir! Alınabilecek önlemleri uzmanı anlattı...

Depresyonun genellikle güneş ışığının daha az olduğu sonbahar ve kış mevsimiyle özdeşleştiğini belirten Klinik Psikolog Selin Küçük, "Hava koşullarının çok değişken olduğu ilkbahar aylarında da depresyon kendini gösterebilir" diye konuştu.

"İletişim de tek kanalınız internet olmasın. Çevrenize bir bakın, aileniz, arkadaşlarınız, komşularınız ile yüz yüze biraz daha fazla sohbet edin. Süreçlerinin parçası olun, günleri nasıl geçiyormuş bir sorun. İletişiminizi geliştirin.

Spor salonuna yazılmanız şart değil. Biraz daha fazla yürüyün, birkaç kat için asansöre binmek yerine merdivenleri kullanın. Ofiste masanın altında usulca bacağınızı bile sallasanız yeter. Yapacağınız bu ufak değişikliklerle bile vücudunuza uyanması için bir davet sunacaksınız.

Bir yemek tarifi olabilir ya da cesur olun yeni bir kursa katılın, mesela yelken eğitimi gibi, çünkü zihin yenilikleri sever ve kazanılan yeni bir beceri sizi daha da fazlası için motive eder.