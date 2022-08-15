Bu güneş gözlükleri yarardan çok zarar getiriyor!

Özellikle yaz aylarında sıkça kullanılan güneş gözlükleri llisanssız olduğunda gözlerde ciddi sağlık sorunlarının ortaya çıkmasına neden olabilir. Konu hakkında detaylı bilgiler veren Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Yavuz Özpınar, güneş gözlüğü alınmadan önce mutlaka bir göz muaynesi olunması gerektiğinin altını çizdi. Güneş gözlüğü alacak bireyleri “Gözlerinize zarar veren güneş gözlüklerinden uzak durun. Lisanssız gözlükleri kullanmak tehlikeli olabilir. Kullanıcıların mutlaka lisansını sorgulaması gerekir" diyerek uyardı.

İHA Giriş Tarihi: 15.08.2022 14:21 PAYLAŞ ABONE OL

Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Yavuz Özpınar, güneş gözlüğü alırken dikkat edilmesi konular hakkında bilgiler verdi. Özellikle yaz mevsiminde, gözlerin güneş ışınlarına ve enfeksiyonlara karşı savunmasız olduğunu belirten Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Yavuz Özpınar, en başta güneş gözlüğü kullanmak gibi basit önlemlerle göz sağlığını korumanın mümkün olduğunu söyledi. Güneş gözlüğü almadan önce göz muayenesinin önemli olduğunu vurgulayan Dr. Yavuz Özpınar, "Türkiye Akdeniz iklimini yaşayan bir ülkedir. Dolayısıyla güneş ışınlarının fazla olduğu bir ülkedir. Ülkemizde güneş gözlüğü kullanımı hem yaygın değil, hem de önemi tam fark edilmemiş durumdadır. Güneş gözlüğü kullanmadan ve almadan önce mutlaka bir göz hekimi muayenesi gerekir. Çünkü hastanın mevcut kırma kusurlarının ve refraktif kusurlarının güneş gözlüğü camlarına ilave edilmesi gerekir. Yani hastanın göz kusuruna göre miyop, hipermetrop, astigmatı da içeren bir güneş gözlüğü camı olması şarttır. Bunun yanında hastanın mevcut sosyal durumuna, yaptığı işe göre de güneş gözlüğü camları şekillendirilebilir. Örneğin uzun yol araç kullananlarda farklı, bilgisayar başı çalışanlarında farklı gözlük camı tercih edilmelidir" dedi.





"Güneş gözlüğü kullanımı birçok hastalığı engeller"

Yavuz Özpınar, çok uzun süre güneşte kalmanın birçok hastalığa neden olabileceğini ifade ederek, "Kataraktın ve sarı nokta hastalığının daha erken yaşlarda oluşmasına veya sarı nokta hastalığı olan kişilerde de bu hastalığın şiddetlenmesine neden olabilir. Yani tamamıyla güneş gözlüğü kullanımı birçok hastalığı engelleyen, mevcut hastalıkların şiddetini de azaltan bir durumdur. Özellikle göz içi cerrahisi geçirmiş, katarakt ameliyatı, lazer ameliyatı, göz içerisinde merceği bulunan hastalarda güneş gözlüğü kullanımı daha da önemli hale gelir. Güneş gözlüğünün kullanımı yine yakın dönemde lazer cerrahisi olmuş hastalarda düzgün bir iyileşme dönemi için çok gereklidir. Aynı zamanda göz çevresi yumuşak dokular dediğimiz göz kapağı, kaş, kaz ayakları bölgesinde ışıklıkların oluşumunun engellenmesi açısından da oldukça önemlidir" şeklinde konuştu.