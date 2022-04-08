Bu hastalığa dikkat! Geçmeyen öksürüğün sebebi mideniz olabilir

Asit reflü olarak bilinen reflü türü, oldukça sorunlu semptomlara sahiptir. Günlük yaşamda oldukça sizi zorlayan belirtilerle ortaya çıkan bu rahatsızlık, farklı enfeksiyonları da tetikleyebilir. Bu nedenle genel sağlığınız için de bir tehdit oluşturan bu rahatsızlığı engellemek için öncelikle hastalık hakkında bilgi sahibi olmak önemlidir.
ASİT REFLÜ NEDİR?
Asit reflü, midede sindirime yardımcı olmak için doğal olarak üretilen mide asidinin ters yönde olacak şekilde, yemek borusuna doğru dönmesi sonucunda meydana gelir. Bu, rahatsız edici ve hatta kansere yol açabilecek bir takım semptomlara neden olabilir.
REFLÜNÜN FARK EDİLMEYEN SEBEBİ
Bariatrik cerrahi uzmanı Arundathi Rao, bu durumun pek çok vakasını gördüğü için bir reflü kliniği kurdu. Rao, "Genetiğin yanı sıra reflü için hafife alınan en büyük faktör, karnınızdaki basıncı artıran herhangi bir şeydir" diyor. Obezite, hamilelik, ağır nesneleri sık sık kaldırmak, sigara içmek, KOAH veya kronik öksürük veya "karın germe" ameliyatı geçirmiş olmak gibi bir dizi faktör buna neden olabilir. Ancak, belirli yaşam tarzı alışkanlıkları genellikle asit reflü semptomları üretir.
ASİT REFLÜYE SAHİP OLDUĞUNUZUN İŞARETLERİ
Rao, en yaygın olanları dahil olmak üzere bir dizi asit reflü semptomunun listesini çıkardı:
En önemlisi, asit reflü, sıklığı artan özofagus kanseri riskini artırır.
DOKTORA NE ZAMAN GİDİLMELİ?
Düzenli olarak asit reflü sorunu yaşıyorsanız, Rao, reçetesiz satılan mide asidi düzenleyen ilaçları kendinize göre almadan önce mutlaka doktora görünmenizi öneriyor. Rao, bir proton pompası inhibitörü veya H2 engelleyiciyi rutininizin düzenli bir parçası yapmadan önce uzman tarafından görülmeniz gerektiğini belirtiyor.
Önemli bir neden: Asit reflü ilaçları mide asidi üretimini azaltacak, ancak reflüyü durduramayacaktır. Hiatal herni gibi reflüye neden olan fiziksel bir sorununuz varsa, en iyi yol bu sorunu cerrahi olarak onarmak olabilir. Minimal invaziv prosedürler dahil olmak üzere çeşitli seçenekler mevcuttur. Bu nedenle öncelikle reflüye sebep olan nedeni tespit etmek için
ASİT REFLÜYÜ ÖNLEMEK İÇİN
Asit reflüyü belirli yaşam stili değişiklikleri sayesinde kontrol edebilirsiniz. Yapılması gereken o değişiklikler…