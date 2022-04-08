Bu hastalığa dikkat! Geçmeyen öksürüğün sebebi mideniz olabilir

Asit reflü olarak bilinen reflü türü, oldukça sorunlu semptomlara sahiptir. Günlük yaşamda oldukça sizi zorlayan belirtilerle ortaya çıkan bu rahatsızlık, farklı enfeksiyonları da tetikleyebilir. Bu nedenle genel sağlığınız için de bir tehdit oluşturan bu rahatsızlığı engellemek için öncelikle hastalık hakkında bilgi sahibi olmak önemlidir.

ASİT REFLÜ NEDİR?

Asit reflü, midede sindirime yardımcı olmak için doğal olarak üretilen mide asidinin ters yönde olacak şekilde, yemek borusuna doğru dönmesi sonucunda meydana gelir. Bu, rahatsız edici ve hatta kansere yol açabilecek bir takım semptomlara neden olabilir.

REFLÜNÜN FARK EDİLMEYEN SEBEBİ

Bariatrik cerrahi uzmanı Arundathi Rao, bu durumun pek çok vakasını gördüğü için bir reflü kliniği kurdu. Rao, "Genetiğin yanı sıra reflü için hafife alınan en büyük faktör, karnınızdaki basıncı artıran herhangi bir şeydir" diyor. Obezite, hamilelik, ağır nesneleri sık sık kaldırmak, sigara içmek, KOAH veya kronik öksürük veya "karın germe" ameliyatı geçirmiş olmak gibi bir dizi faktör buna neden olabilir. Ancak, belirli yaşam tarzı alışkanlıkları genellikle asit reflü semptomları üretir.