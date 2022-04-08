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Bu hastalığa dikkat! Geçmeyen öksürüğün sebebi mideniz olabilir

Reflü, yaşam kalitesini oldukça düşüren rahatsızlıklardan biri. Gün içerisinde kendinizi kötü hissetmenizin yanı sıra uykunuzu bölebilir. Aynı zamanda tehlikeli sonuçlara da neden olabilir. Bu nedenle reflünün semptomlarının farkında olmak, erken müdahale ile sorunlarınızı çözmenizi sağlayabilir.

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Giriş Tarihi: 08.04.2022 08:50
Bu hastalığa dikkat! Geçmeyen öksürüğün sebebi mideniz olabilir

Asit reflü olarak bilinen reflü türü, oldukça sorunlu semptomlara sahiptir. Günlük yaşamda oldukça sizi zorlayan belirtilerle ortaya çıkan bu rahatsızlık, farklı enfeksiyonları da tetikleyebilir. Bu nedenle genel sağlığınız için de bir tehdit oluşturan bu rahatsızlığı engellemek için öncelikle hastalık hakkında bilgi sahibi olmak önemlidir.

ASİT REFLÜ NEDİR?

Asit reflü, midede sindirime yardımcı olmak için doğal olarak üretilen mide asidinin ters yönde olacak şekilde, yemek borusuna doğru dönmesi sonucunda meydana gelir. Bu, rahatsız edici ve hatta kansere yol açabilecek bir takım semptomlara neden olabilir.

REFLÜNÜN FARK EDİLMEYEN SEBEBİ

Bariatrik cerrahi uzmanı Arundathi Rao, bu durumun pek çok vakasını gördüğü için bir reflü kliniği kurdu. Rao, "Genetiğin yanı sıra reflü için hafife alınan en büyük faktör, karnınızdaki basıncı artıran herhangi bir şeydir" diyor. Obezite, hamilelik, ağır nesneleri sık sık kaldırmak, sigara içmek, KOAH veya kronik öksürük veya "karın germe" ameliyatı geçirmiş olmak gibi bir dizi faktör buna neden olabilir. Ancak, belirli yaşam tarzı alışkanlıkları genellikle asit reflü semptomları üretir.

ASİT REFLÜYE SAHİP OLDUĞUNUZUN İŞARETLERİ

Rao, en yaygın olanları dahil olmak üzere bir dizi asit reflü semptomunun listesini çıkardı:

  • Göğüste ağrılı yanma hissi
  • Kronik öksürük
  • Disfaji (yutma güçlüğü)
  • Ses değişiklikleri (mide asidinin ses tellerine etkisi nedeniyle)
  • Kronik sinüzit ve kulak enfeksiyonları
  • Geniz akıntısı

En önemlisi, asit reflü, sıklığı artan özofagus kanseri riskini artırır.

DOKTORA NE ZAMAN GİDİLMELİ?

Düzenli olarak asit reflü sorunu yaşıyorsanız, Rao, reçetesiz satılan mide asidi düzenleyen ilaçları kendinize göre almadan önce mutlaka doktora görünmenizi öneriyor. Rao, bir proton pompası inhibitörü veya H2 engelleyiciyi rutininizin düzenli bir parçası yapmadan önce uzman tarafından görülmeniz gerektiğini belirtiyor.

Önemli bir neden: Asit reflü ilaçları mide asidi üretimini azaltacak, ancak reflüyü durduramayacaktır. Hiatal herni gibi reflüye neden olan fiziksel bir sorununuz varsa, en iyi yol bu sorunu cerrahi olarak onarmak olabilir. Minimal invaziv prosedürler dahil olmak üzere çeşitli seçenekler mevcuttur. Bu nedenle öncelikle reflüye sebep olan nedeni tespit etmek için

ASİT REFLÜYÜ ÖNLEMEK İÇİN

Asit reflüyü belirli yaşam stili değişiklikleri sayesinde kontrol edebilirsiniz. Yapılması gereken o değişiklikler…

  • Yatmadan hemen önce yemek yemeyin
  • Mide asidi üretimini uyarabilen kafeini azaltın
  • Çikolata gibi asit geri akışını kötüleştirebilecek gıdaları azaltın
  • Sağlıklı bir kiloyu koruyun veya gerekirse kilo verin
  • Sağlıklı bir diyet yapın, bütün gıdaları, meyveleri ve sebzeleri daha fazla tüketin ve işlenmiş gıdaları en aza indirin
  • Porsiyon kontrolü yapın ve aşırı yemekten kaçının. Rao, "Dikkatli bir şekilde yemek yediğimizden ve aşırı yemediğimizden emin olmak, özellikle şu anda, herkesin uğraştığı tüm stresle birlikte, birçok insan için büyük bir sorun" diyor.
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