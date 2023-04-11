Bu hastalığa dikkat! Sayısı 12 milyonu aşacak: Korunmak için...

Yunanistan, "Parkinson hastalığından hayatını kaybedenlerin sayısının en yüksek olduğu Avrupa ülkesi" olarak kayıtlara geçti.

Açlık, iklim değişikliği, hastalık gibi küresel sorunlar üzerine bilimsel veriler yayımlayan "Our World in Data" sitesine göre, Avrupa kıtası 2019'da Parkinson kaynaklı ölümlerin en çok görüldüğü yerlerin başında geliyor.

Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) göre, Parkinson kaynaklı sakat kalma ve ölüm riski diğer nörolojik hastalıklara kıyasla daha hızlı artıyor.

2019 verilerine göre, Yunanistan'da her 100 bin kişiden 25,2, İzlanda'da 15,6, Finlandiya'da 15,4, Almanya'da 15,1, İtalya'da 13,9, Arnavutluk'ta 12,8, İngiltere'de 12,7, Hollanda'da 12,4, Avusturya'da 12,3 ve Belçika'da 12'si hastalık nedeniyle yaşamını yitirdi.

Japonya'da bu oran 11, ABD'de 10,5 ve Avustralya'da 8,1 olarak tespit edildi.

Rusya'da Parkinson kaynaklı ölümler, her 100 bin kişide 6,4 ile diğer ülkelere kıyasla düşük seyrediyor. Türkiye de 4,1 ile çağın hastalığından ölümlerin daha düşük görüldüğü ülkeler arasında yer alıyor.

Uzmanlar, vaka sayılarında ve hastalığa bağlı ölümlerde görülen artışı, demografik büyümenin yanı süre ortalama yaşam süresinin uzamasına bağlıyor.