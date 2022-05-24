Bu hastalığın görülme sıklığı artıyor! Boğazınızda bu belirti varsa...

İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Aktaş, tiroid hastalıklarının görülme sıklığının ülkemizde oluşan farkındalık sonucu gün geçtikçe arttığını belirterek, bu organın ürettiği hormonların eksikliği ya da fazlalığının bireylerde ciddi rahatsızlıklara neden olabileceğini bildirdi.



Doç. Dr. Ahmet Aktaş, tiroidin, halk arasında genellikle bir hastalık adı olarak bilindiğini ifade ederek, "Aslında boğazda yer alan bir organ olan ve vücutta pek çok fonksiyonun düzenlenmesini sağlayan hormonların üretiminden sorumlu tiroid bezi, insan vücudunda hayati derecede önemli görevler üstleniyor" dedi.



Doç. Dr. Aktaş rastlanan başlıca tiroid hastalıkları hakkında şu bilgileri verdi:



Hipertiroidi

Tiroid bezinin çok çalışmasına bağlı olarak kanda tiroid hormonlarının fazlalığıyla ortaya çıkan bir durumdur. Hastalarda ellerde titreme, terleme, aşırı sinirlilik, çarpıntı, sıcağa tahammülsüzlük, deride incelme, bağırsak hareketlerinde artış ve istemeden kilo kaybı ile kendini gösterir. Özellikle ileri yaşlarda kalpte ritim bozukluğunun en önemli sebeplerinden biridir.



Hipotiroidi

Tiroid bezinin yavaş çalışmasına bağlı olarak kanda tiroid hormonlarının az olması sonucunda görülür. Hipotiroidide halsizlik, yorgunluk, saçlarda dökülme, saçlarda ve tırnaklarda kuruluk, dilde büyüme, kabızlık hastalardaki başlıca şikâyetlerdir. Rastlanan en büyük sorun ise genellikle kilo alma ve diyet yapılmasına rağmen kilo verememedir. Kadınlarda adet düzensizlikleri görülebilir. Ayrıca metabolizmadaki yavaşlamaya bağlı olarak kolesterol bozuklukları da ortaya çıkabilir. Tiroid bezinin hem yavaş çalışması hem de hızlı çalışması hipertansiyon başta olmak üzere birçok hastalığa davetiye çıkartır.