Bu hastalığın nedeni sosyal medya kullanımı! Bireylerin tüm yaşantısını etkiliyor...

Sosyal medya kullanımının giderek yaygınlaştığı şu günlerde güzellik algısı da farklı bir boyut kazandı. Sosyal mecralar üzerinde çeşitli filtreler kullanarak kusur olarak gördükleri alanlarını kapatmaya çalışan bireyler, ilerleyen süreçlerde ise beden dismorfofobisi rahatsızlığıyla karşı karşıya kalabiliyor. Uzman Psikolog Tülinay Seçkin, özellikle kadınlarda daha çok görülen bu durumun kişinin hayatını da olumsuz etkileneceğine dair uyarıda bulundu.

İHA Giriş Tarihi: 05.09.2022 11:59 Güncelleme Tarihi: 05.09.2022 12:01 PAYLAŞ ABONE OL

Uzman Psikolog Tülinay Seçkin, beden dismorfofobi bozukluğunun ayna hastalığı olarak bilindiğini ve kişinin bedeniyle aşırı derecede uğraş halinde olması, kendini beğenmemesi, çirkin bulması, vücudun herhangi bir yerinde kusur olduğunu düşünmesine dismorfofobi dediklerini ifade etti. Özelikle 15-20 yaşlarındaki bireylerin vücudun çok fazla değişmeye başladığı dönemlerde o dönemde ergenlerin bunu kafaya takması ve vücuduyla uğraşmaya başlamasıyla sürecin başladığına dikkat çeken psikolog Seçkin, ailelerin bu dönemde sıklıkla çocuklarını gözlemlemelerini önerdiğini söyledi.



"Kişi, arkadaşlarıyla, yakınlarıyla aynı ortama girmek istemiyor"

Ailede ve kültürde güzellikle ilgili çok fazla abartılı değer yarılarının olması, depresyon öyküsünün olması ve yine ailede duygu durum bozukluğunun olması bunlar hastalığın sıklıkla görülme belirtileri arasında yer aldığını belirten Seçkin, "Estetik cerrahlar özelikle kişi başvurduğunda çok önemli bir kusurunun olup olmadığını, estetik operasyon gerekli olup olmadığını teşhis etme noktasında çok dikkatli olması gerekiyor. Bazen cerrahlar kişinin kusuru olup olmadığını ikna etme yollarını denese de kişi bunlardan tatmin olmayıp başka doktorlara gidebiliyor. Bunların belirtileri neler olabiliyor? Kişi, kusurlarının görünebileceği ortamlardan kaçınabiliyor. Özelikle arkadaşlarıyla, yakınlarıyla çok fazla aynı ortama girmek istemiyor" dedi.