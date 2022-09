Bu hastalık büyük kaygılara neden oluyor! 6 aydan daha uzun sürüyorsa...

4. Korkularınızın çarpıtılmış düşünceler ile oluştuğunu unutmayın. Çarpıtılmış olan bu düşüncelerin olma olasılığını araştırın. Örneğin bir koltuğa oturduğunuzda mikrop kapma ve ölme olasılığınız nedir? Bununla ilgili işin uzmanı olan doktorlara danışabilir veya bilimsel yazılar okuyabilirsiniz.

5. Yüzleşmeye çalıştığınız veya yüzleşebildiğiniz her korku için kendinizi mutlaka takdir edin ve ödüllendirin.

6. Hastalık hastalığı durumun uzaması kişinin fiziksel ve ruh sağlığının git gide olumsuz bir yönde ilerlemesine sebep olabilir. Kişinin uzunca ve sürekli yaptırdığı tahliller kişiyi fiziken yorarken sonuçları beklemek sonuçlardan bir şey çıkmaması gibi durumlar da ruh sağlığı açısından yıpratıcı olmaya başlar.

7. Bu hastalık aynı zamanda kişinin sosyal çevresinden kendisini soyutlayarak sosyal ilişkilerinde bozulmalar yaratabilir. Ya da kişi kendisini anlamadığını düşündüğü insanları yaşamından uzaklaştırıp kendini yalnızlaştırabilir. Yani aslında bu bozukluk hayatın her alanının önemli ölçüde etkileyebilmektedir. Bundan ötürü kişi bu durumla artık baş edemediğinde yaşadığı durum ile ilgili hem psikolog hem de psikiyatr desteği almalıdır.



FİZİKSEL ETKİLERİ İNSANI YORUYOR



Vücudun normal işlevlerinden kaygı duyma: Hipokandriyazis olan bir kişi için normal olan kalp atışı, terleme, bağırsaklardaki hareketlilik gibi vücudun normal biyolojik hareketleri ciddi bir hastalık veya ciddi bir hastalığın habercisi olabilir.

Biyolojik ufak değişimlerden büyük korku duymak: Küçük bir kesik, hapşırma, burun akıntısı gibi durumlar hastalık hastalığı olan kişilere sanki çok büyük bir problemmiş veya büyük bir problemin habercisiymiş gibi gelir.

Sürekli olarak kendini kontrol etme: Kişinin her an hasta olabilirim düşüncesi ile sürekli vücut belirtilerini kontrol etmesidir. Bazı kişiler devamlı olarak kalp atış hızlarını ve ritmini sürekli olarak kontrol ederken bazıları belirli bir hastalığa yakalanmaktan aşırı endişe duyarlar ve üst üste farklı semptomlar gösterdiklerini düşünüp sürekli olarak kendilerini analiz ederler.

Sık sık doktora gitmek: Kişi herhangi bir sebep olmadan sadece korkuları sebebi ile sık sık farklı doktorlara gider, tahliller yaptırır, röntgenler çektirir.



EVDEN ASLA ÇIKAMAYANLAR VAR



Bir koltuğa oturmaktan ötürü mikrop kapacağını düşünmek, defalarca doktora gitmesine rağmen önemli bir hastalığa sahip olduğuna inanmamak gibi haller, kişiyi sürekli kaygılı hissettiren durumlardır. Tabii ki hepimiz insanız, benzer korku ve kaygı durumlarını yaşıyoruz. Fakat burada bahsedilen kaygı kişinin yaşamını uzun zamandır kısıtlayan örneğin hasta olmaktan korku duyduğu için evden asla çıkmamak gibi durumlara dönüşebiliyor.