Bu hastalık çocukların dünyasını karartıyor! Çok sinsi ilerliyor...

Çocuklarda kalıcı görme kaybına neden olan sinsi hastalık üveit, (göz içi iltihabı) en çok da çocukluk çağı eklem romatizması bulunan çocuklarda ağır seyrediyor. Uzmanlar, “Bu çocuklara komplikasyon gelişmeden erken tanı konulması çok önemli. Bu nedenle 3 ayda bir göz taramasından geçmeleri şart. Aksi halde dünyaları kararabilir” uyarısında bulunuyor

GÜL KİREKLO Giriş Tarihi: 27.04.2024 11:50 PAYLAŞ ABONE OL

Uvea (gözün ortadaki tabakası) Hastalıkları Bölüm Başkanı Doç. Dr. Merih Oray ile kalıcı görme kayıplarına yol açabilen sinsi göz hastalığı olan üveit hastalığını (göz içi iltihabını) konuştum. Doç. Dr. Merih Oray, bu sinsi göz hastalığı ile ilgili çok çarpıcı bilgiler paylaştı. Ve tedavisinde erken tanının önemine dikkat çekti. Gözün damardan zengin orta tabakasının iltihaplanması ile oluşan üveit hastalığı, gözün iç ve dış tabakalarını da etkiliyor. Göz küresinin damardan zengin tabakasının iltihaplanmasına yol açan üveit hastalığının her yaş grubunda gelişebildiğini söyleyen Doç. Dr. Merih Oray, özellikle çocuk yaş grubunda bu hastalığın, körlüğe kadar varan komplikasyonlar ile ciddi bir sağlık problemine neden olabileceğini dikkat çekti. Doç. Dr. Merih Oray, "Görme kaybı değişkenlik göstermekle beraber yüzde 10-15 ciddi görme kaybı riski vardır. Fark edilmeden sinsice ilerleyen bu hastalığın tekrarlamasını önlemek için altında yatan sebeplerin de araştırılması şart" dedi.



SEBEP OLAN HASTALIKLAR

Üveite yani göz içi iltihaplanmasına neden olan hastalıkların her yaş grubunda farklılık gösterdiğinin de altını çizen Doç. Dr. Merih Oray, şu hastalıklara dikkat çekti: "Toksoplazma, Kedi Tırmığı hastalığı gibi enfeksiyon hastalıkları göz içinde iltihaba neden olabilir. Behçet hastalığı, Sarkoidoz ve Multiple Skleroz gibi sistemik hastalıklar da çocuklarda üveite neden olabilirken, çocukluk çağında eklem ve göz tutulumunun birlikte görüldüğü romatizmal hastalıkların başında Juvenil İdiopatik Artrit (JİA) gelmektedir. Çocukluk çağı eklem romatizması 16 yaşından önce başlayan eklem iltihabı yani artrit ile karakterize bir hastalık olmakla beraber çocuklarda görülen en sık artrit nedenidir. Üveit sıklıkla artrit başlangıcından sonraki 4-7 yıl içerisinde ortaya çıkar. Fakat hastaların yaklaşık yüzde 6'sında üveit artiritten önce başlar ve ancak artrit tanısı anında göz muayenesi yapılır ise fark edilir."