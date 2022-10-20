Bu hastalık dilinizde belirti veriyor! İşte sessiz katilin 4 işareti...

Dilimizde meydana gelen değişiklikler bazı ölümcül hastalıkların göstergesi bile olabilir. Bir dahaki sefere fırçalarken, dilinize bir bakın, bulabileceğiniz pek çok şey var...
KAZINABİLEN BEYAZ NOKTALAR
Dr. Rachel Ward, diş fırçasıyla fırçalanabilen beyaz lekelerin ağızda pamukçuk belirtisi olabileceğini söylüyor. Genellikle ağrı, hoş olmayan bir tat ve yeme ve içme güçlüğü ile ortaya çıkabilir.
Oral pamukçuk yaygın ve normalde kolayca tedavi edilse de, tekrarlayan bir sorun haline gelirse, bağışıklık sisteminizle ilgili bir sorun veya bir eksiklik gibi altta yatan başka bir sağlık sorununu gösterebilir.
BEYAZ LEKELER
Dilinizde çıkmayan beyaz lekelere Lökoplaki denir. Bu durum, sigara içmek gibi tahriş edici maddelere kronik olarak maruz kalmaktan kaynaklanıyor.
Rachel, çoğunlukla iyi huyludurlar ancak kanser öncesi olabilirler ve diş hekiminiz veya doktorunuz tarafından görülmesi gerekir, diyerek uyarıda bulunuyor.
AĞIZ ÜLSERLERİ
Ağızda ve dilde ülserler yaygındır ve ağrılı olsalar da genellikle birkaç gün içinde kendiliğinden iyileşirler. İyileşmeyen bir ülseriniz veya dilinizde yeni bir yumru varsa, bu ağız kanseri belirtisi olabilir ve hemen doktorunuza veya diş hekiminize görünmelisiniz.
KILLI DİL
"Tüylü dil" teriminin, dilin yüzeyinde anormal bir katmanı tanımlamak için kullanılıyor. Nispeten yaygın, geçici ve zararsız bir durum. Tüylü dil, dilin üst kısmının uyarılmaması nedeniyle oluşur ve ağızda çok fazla bakteri veya maya büyümesine neden olur.
Bu bakteri, dil boyunca uzanan papilla adı verilen küçük yuvarlak çıkıntılar üzerinde oluşur. Papilla genellikle olduğu gibi dökülmek yerine uzamaya başlar. Ağır vakalarda, normal uzunluklarının 15 katına kadar uzayarak saça benzer bir görünüm verebilirler.En yaygın olarak kötü ağız hijyeni veya sigara içmekten kaynaklanır.