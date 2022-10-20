Bu hastalık dilinizde belirti veriyor! İşte sessiz katilin 4 işareti...

Dilimizde meydana gelen değişiklikler bazı ölümcül hastalıkların göstergesi bile olabilir. Bir dahaki sefere fırçalarken, dilinize bir bakın, bulabileceğiniz pek çok şey var...

KAZINABİLEN BEYAZ NOKTALAR

Dr. Rachel Ward, diş fırçasıyla fırçalanabilen beyaz lekelerin ağızda pamukçuk belirtisi olabileceğini söylüyor. Genellikle ağrı, hoş olmayan bir tat ve yeme ve içme güçlüğü ile ortaya çıkabilir.

Oral pamukçuk yaygın ve normalde kolayca tedavi edilse de, tekrarlayan bir sorun haline gelirse, bağışıklık sisteminizle ilgili bir sorun veya bir eksiklik gibi altta yatan başka bir sağlık sorununu gösterebilir.