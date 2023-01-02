Bu hastalık tedavi edilmediğinde körlüğe neden oluyor! 6 ay içinde...

Özellikle Tip 1 diyabet hastalarının göz bulguları daha şiddetli seyretmektedir. Şeker seviyesinin kontrolsüzlüğü,gerekli önerilere uyulmaması ve kontrollerin göz ardı edilmesi halinde göz arkasında kalıcı olabilecek kanama ve hasarlar oluşabilmektedir. Tabii ki her şeker hastasında bu durumlar oluşacak diye bir durum yoktur. Çünkü kişinin şeker seviyesi,damarlarının yapısı, genetik yapısı retinopati ilerleyişini etkilemektedir. Bu sebeple şeker hastalarının kontrollerini aksatmamaları, şeker seviylerini kontrol etmeleri ve en fazla 6 ayda bir göz hekimi kontrolüne gitmesi gereklidir.