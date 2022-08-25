Bu hastalık tırnaklarınızda belirti veriyor! Eğer kolay kırılıyorsa…

Bu, miksoödem olarak da bilinen ve uzun bir hipotiroidizm öyküsünden sonra ortaya çıkabilen bir rahatsızlıktır. Miksoödem terimi genellikle şiddetli hipotroidizmini belirtmek için de kullanılır ve şeker moleküllerinin zincirleri deride biriktiğinde meydana gelir, bu da suyun çekilmesine ve şişmeye neden olur

Hastalık bu kadar ilerlediğinde ise vücut zorlanacak ve;

Zayıflık veya uyuşukluk

Yüz, dil ve alt bacakların şişmesi

Nefes almada zorluk

Kalp hızının yavaşlaması gibi sonuçlar yol açacaktır.

Amerikan Tiroid Derneği, bu aşamada hastaların derhal tedavi edilmezse, birçoğunun hayatta kalamayacağını açıklamakta.