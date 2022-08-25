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Bu hastalık tırnaklarınızda belirti veriyor! Eğer kolay kırılıyorsa…

Hipotiroidizm, gerekli tedaviler uygulandığında yönetilebilen bir hastalıktır. Ancak bu rahatsızlıklık ruh hali değişikliklerine, kilo almayı ve aşırı yorgunluğu da tetiklemektedir. Erken fark edilmesi ise daha olumlu bir sonuç almak adına önemlidir. Hipotiroidizmin erken tanısı ise tırnaklara bakılarak tespit edilebilir.

Giriş Tarihi: 25.08.2022 16:08
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Bu hastalık tırnaklarınızda belirti veriyor! Eğer kolay kırılıyorsa…

Hipotiroidizm, hipertiroidizmin aksine tiroid bezlerini vücudun ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz hormon üretmesine verilen isimdir. Kelebek şeklinde olan bu bez, metabolizmanın çalışması başta olmak üzere vücuttaki birçok farklı süreci düzenlemek için çalışmaktadır.

EN ERKEN BELİRTİSİ

Tiroid bezlerinin yetersiz çalışması ellerde, özellikle de tırnaklarda yapısal değişikliklere neden olabilir.

Harvard Health, tiroidin kan yoluyla organlara tiroid hormonu göndererek vücudun metabolizmasını düzenlediğini belirtmektedir. Ancak vücutta tiroid hormonu eksikliği olduğunda tırnaklarda çeşitli değişimler meydana gelebilir.

Bu farklılıklar ise şunları içermektedir;

  • Çabuk kırılan tırnaklar
  • Tırnaklarda beyaz çizgiler
  • Tırnakların yarılması
  • Tırnakların yavaş uzaması

Tiroid hormonları aynı zamanda vücudun ısısını düzenlemeden de sorumlu olduğundan bazen ellerin soğuğa karşı savunmasız hale gelmesine neden olur.

Durumun ilerlemesi ise hareketlerde yavaşlamaya bu da ellerde ve alt gövdede su tutulmasına neden olabilir.

Hipotiroidizm ödem olarak bilinen şişkinliğe, vücudun sıvı tutmasına ve rahatsızlık hissine neden olabilir.

Bu semptomlar aynı zamanda yüzünüzde, göz çevrenizde, ellerinizde veya ayaklarınızda da oluşabilir.

Bu durumun tedavi edilmeden bırakılması ise temel vücut fonksiyonlarının bozulmasından yaşamı tedit eden sonuçlara kadar birçok soruna yol açabilir.

Bu, miksoödem olarak da bilinen ve uzun bir hipotiroidizm öyküsünden sonra ortaya çıkabilen bir rahatsızlıktır. Miksoödem terimi genellikle şiddetli hipotroidizmini belirtmek için de kullanılır ve şeker moleküllerinin zincirleri deride biriktiğinde meydana gelir, bu da suyun çekilmesine ve şişmeye neden olur

Hastalık bu kadar ilerlediğinde ise vücut zorlanacak ve;

  • Zayıflık veya uyuşukluk
  • Yüz, dil ve alt bacakların şişmesi
  • Nefes almada zorluk
  • Kalp hızının yavaşlaması gibi sonuçlar yol açacaktır.

Amerikan Tiroid Derneği, bu aşamada hastaların derhal tedavi edilmezse, birçoğunun hayatta kalamayacağını açıklamakta.

HİPOTİROİDİZM NASIL ÖNLENİR?

Herhangi birinde hipotiroidizm gelişebiliyor olsa da, şu durumlarda risk daha fazladır:

  • Kadınlarda
  • 60 yaşından büyüklerde
  • Ailede tiroid hastalığı öyküsü olanlarda

Cleveland Clinic'e göre hipotiroidizm önlemeyen bir rahatsızlıktır. Bu nedenle hastalıktan kaynaklanan komplikasyonlardan kaçınmanın en iyi yolu belirtilere dikkat etmektir.

Vakaların çoğunda, bağışıklık sisteminin tiroid bezine bir saldırı başlatmasından ve Hashimoto hastalığı olarak bilinen tiroid bezine zarar vermesinden kaynaklanır.

Diğer vakalarda ise, tiroid kanserini veya aşırı aktif bir tiroidi hedef alan ilaçların zarar görmesiyle ortaya çıkabilmektedir.

Daha nadir görünen bir durumda ise, tiroid hormonlarının üretimi için gerekli bir eser mineral olan iyot eksikliğinden kaynaklı olabilir.

Küçük bir ihtimal de olsa, deniz ürünleri, deniz yosunları, iyot bakımından zengin topraklarda yetişen bitkiler ve iyotlu tuz yiyerek iyot eksikliği önlenebileceği düşünülmektedir.

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