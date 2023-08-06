Bu hastalıklar anne olmaya engel oluyor! Gebelik planlayan çiftler doktor kontrolünden geçmeli...

Hormonal bir bozukluk varsa gebelik öncesinde tespitinin ve tedavisinin, gebelikte de takibinin yapılmasının çok önemli olduğunu kaydeden Salgür şöyle konuştu: "Öncelikle tiroit fonksiyon bozuklukları açısından özellikle anne adaylarında gebelik öncesinde de, gebelik sırasında da değerlendirme yapılması uygun olur. Çünkü tiroit fonksiyon bozukluğu olan kişilerin bir kısmında infertilite riski de mevcuttur. Özellikle hastada hiperitroidi ya da hipotiroidi gibi tiroit hormon salgılanmasında bozukluk saptanmış ise bu süreç tedavi edilmeden hastanın gebe kalması sıklıkla zordur ve gebelik süreci bir şekilde gelişir ise riskli olabilir. Bu nedenle gebelik planı olan hastalarımızda, gebelik öncesi tiroit hastalıkları açısından endokrinolojik değerlendirme gerekli ve uygundur. Gebelik öncesi ya da sırasında tiroit fonksiyon bozukluğu saptanan hastaların gebelik sürecinde de bir endokrinolog tarafından yakın takibi ve gerekli ise tedavisi uygundur."

"İNFERTİLİTEYE NEDEN OLABİLECEK DİĞER BİR NEDEN İSE OBEZİTEDİR"



"Gebelik planı yapan kadınlarda infertiliteye neden olabilecek diğer bir neden ise obezitedir" uyarısında da bulunan Salgür, "Obezite kadınlarda birçok mekanizma üzerinden hormonal dengesizliğe neden olarak düzensiz adet döngüsü ve yumurtlama sorunlarına yol açabilir ve bu da kişinin gebe kalmasını zorlaştırabilir. Obezitenin sıklıkla getirdiği bir süreç olan diyabete de eğilim oluşturan insülin direnci doğru yumurtlamayı engelleyerek hem infertiliteye neden olabilir hem de gebelik sürecinde özellikle bebek gelişim ve sağlığını için riskli olan gebelik şekeri gelişmesi riskini oluşturabilir. Yine polikistik over sendromu adı verilen ve bir kısım hormonal dengesizlikle seyreden sıklıkla adet düzensizlikleri ve obezitenin de eşlik ettiği süreçler infertiliteye neden olabilir. Hem gebeliğin sağlıklı gelişmesi hem de gebelik sürecinde anne ve bebeğin sağlığı için bazı endokrin testlerini yaptırmakta yarar var."