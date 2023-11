Bu hastalıklarda ilaç kullanımına dikkat! Önlem alınmazsa 10 milyon ölüme yol açabilir

Antibiyotiklerin bakteriyel enfeksiyon hastalıklarının tedavisinde kullanılan ve insan sağlığı açısından çok büyük öneme sahip olan ilaçlar olduğunu belirten eczacı Emire Bengisu Keçeci, bilinçli antibiyotik kullanımına dikkat çekti. Keçeci, ''Antibiyotikler bakteriyel enfeksiyon hastalıklarının tedavisinde kullanılan ve insan sağlığı açısından çok büyük öneme sahip ilaçlardır. Antibiyotikler soğuk algınlığı veya grip gibi virüslerin yol açtığı enfeksiyonlarda etkili değildir. Bu gibi durumlarda kullanılmamalıdır. Sadece bakterilerin neden olduğu enfeksiyon hastalıklarında kullanılmalıdır. Antibiyotik kullanımı sonrasında hastalarda dengeli barsak florasının bozulması sonucu ishal gelişebilir. Hasarlı mikrobiyomu onarmak ve korumak için probiyotikler önemli bir araçtır. Bu nedenle probiyotik kullanımını tavsiye ediyoruz" dedi.



"Sadece gerekli olduğunda doğru seçilen ilaçlarla, uygun dozda ve uygun sürede antibiyotik kullanılmalıdır" diyen Keçeci, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Antibiyotiklerin doğru kullanılmaması, bakterilerin direnç kazanmasına yol açar. Antibiyotik direnci doğal olarak oluşur, ancak insanların antibiyotikleri yanlış kullanması süreci hızlandırmaktadır. Bu da daha uzun hastanede kalış süresine ve artan ölümlere yol açmaktadır. DSÖ'nün verilerine göre ilaca dirençli bakterilerin herhangi bir önlem alınmazsa her yıl 10 milyon ölüme yol açacağı öngörülmektedir. Bu yüzden bilinçli antibiyotik kullanımı toplum sağlığı açısından büyük önem arz etmektedir. Her hastanın kendine ait özellikleri olduğu gibi her antibiyotiğin de birbirinden farklı özellikleri vardır. Hastaların bilinen kronik hastalıkları dışında yaş, gebelik, alerji gibi özel durumları da dikkate alınarak antibiyotik seçilmesi gerekir. Bu yüzden başka bir hasta için önerilen antibiyotiği kendiniz için kullanmamalısınız. Sadece doktorunuzun reçete ettiği ve eczacınızın tarif ettiği şekilde antibiyotikleri kullanmalısınız. İlaçları akılcı kullanarak antimikrobiyal direnci birlikte önleyelim.''