Bu hastalıkta ilk saatler büyük önem taşıyor! Geri dönüşü olmayan sonuçlardan kaçınmak için...

Uzm. Dr. Esin Baltacı felç hastalığı hakkında önemli bilgiler vererek uyarılarda bulundu. Felç belirtilerinde ilk saatler çok önemli. Felç geçirilmesi kişinin hem kendisini hem de çevresini büyük oranda etkileyerek, hayatının kısıtlanmasına yol açan bir hastalıktır diyen Nöroloji Uzmanı Dr. Esin Baltacı, "Beyinde oluşan hasarın sonucu olarak vücudun bir tarafında duyu ve güç kaybı yaşanması durumuna felç denir. Bu anlamda hastalık hakkında toplumu bilinçlendirmek, hastalığın tanı ve tedavi süreci açısından çok önemlidir. Hasta ev ya da dışarı alanda bulunduğu sırada bir tarafında güçsüzlük, bayılma, ağzında eğrilme gibi bulgular yaşarsa hemen en kısa zamanda hastayı sağlık kuruluşuna yetiştirmek gerekmektedir" diye konuştu.



Felç hususunda dikkat edilmesi gerekenler

Uzm. Dr. Esin Baltacı, inme (felç) hususunda dikkat edilmesi gerekenler hakkında şu bilgileri verdi:

"Nörolojide ilk 4 ila 6 saat içinde yapılan tedaviler altın değerindedir. Bu dönemde yapılan damar açıcılarla hastanın felci tamamen geri çevrilebilmektedir ya da eğer çok büyük bir kanaması var ise erken dönemde yapılacak ameliyatlar, beyindeki ödemi alarak felci geri çevirebilmektedir. Ancak hasta evde fazla oyalanırsa, tansiyon yüksekliği devam ederse, bilmeden aspirin vermek, bilmeden tansiyon ilacı vermek gibi uygulamalar evde yapılırsa oldukça olumsuz durumlar ortaya çıkabilir ve istemeden de olsa hastayı tamamen felçli bırakabiliriz. Onun için lütfen çevrenizdeki insanlarda gördüğünüz bir güçsüzlük durumunda hemen hastayı sağlık kuruluşuna götürünüz."

Dr. Baltacı, "Acil servise gelen hastalarda nörolojik muayene, tansiyon takibi, kan tahlilleri, beyin tomografisi ve emar çekimi sonrası, ihtiyaca göre anjiyo çektikten sonra hastalara tanı konuluyor ve hastaneye yatırılıyor. Hastanede yatış süresi hastanın kliniğine göre değişmekte olup üç ile on beş gün arasında yatış sürebilmektedir. Daha sonraki aşamada fizik tedavi başlanıp, hastaya ilaçları verilerek eve taburcu edilmektedir" diyerek sözlerine son verdi.