Bu hastalıktan ölüm oranı kadınlarda daha fazla! Kilonuz bu aralıktaysa...

Türk Kardiyoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Vedat Aytekin, ''Türk kadınları Avrupa’daki kadınlar içinde kalp ve damar hastalıklarında neredeyse birinci sırada. Geriye dönüp bakıldığı zaman kilo, hareketsizlik ve diyet faktörünün ön planda olduğunu görüyoruz. Günümüzde kalp damar hastalıklarından kaynaklı ölüm sıklığı kadınlarda erkeklere oranla daha yüksektir. Fazla kilo da kadınlarda kalp krizi riskini 3 kat artırıyor” dedi.

İHA Giriş Tarihi: 28.09.2022 10:02 PAYLAŞ ABONE OL

Dünya Kalp Federasyonu tarafından belirlenen 29 Eylül Dünya Kalp Günü kapsamında her yıl damar hastalıkları ve bu hastalıkların insanlar üzerindeki etkileri konusunda farkındalık çalışmaları yapılıyor. Türk Kardiyoloji Derneği de (TKD) 1963 yılından bu yana çeşitli aktiviteler ile kalp hastalıklarını ve bu hastalıklardan korunma yollarını hatırlatmak için çalışmalarına devam ediyor. Bu çalışmaların en önemli alanlarından birisini de kalp ve damar hastalıkları risklerine karşı toplumda farkındalığı artırmayı hedefleyen çalışmalar oluşturuyor.



Türk Kardiyoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Vedat Aytekin, Dünya Kalp Günü nedeniyle yaptığı açıklamada tütün kullanımına ve kolesterole dikkat çekti. Prof. Dr. Aytekin, koroner kalp hastalığı ölümlerinin yüzde 20'den fazlasının tütünden kaynaklandığını ve kötü kolesterolün, yüksek riskli hastalarda mutlaka düşürülmesi gerektiğinin altını çizdi. Prof. Dr. Aytekin, "Doğru önlemler ile her hastalık karşısında başarılı olabiliriz" dedi.





"KORONER KALP HASTALIĞI ÖLÜMLERİNİN YÜZDE 20'DEN FAZLASI TÜTÜNDEN KAYNAKLANIYOR"

Dünyada her yıl yaklaşık 8 milyon insanın tütün ürünleri nedeni ile yaşamını yitirdiğini aktaran Prof. Dr. Aytekin, "Bu sayının 1,2 milyonu pasif içiciler, yani yanında sigara içilen kişilerdir. Koroner kalp hastalığı ölümlerinin yüzde 20'den fazlası tütünden kaynaklanmaktadır. Tütün kullanımı aynı zamanda hava kirliliğine de yol açıyor. Her yıl üretilen yaklaşık 6 milyon sigara çok önemli miktarda katı atığa, büyük miktarda su tüketimine, karbondioksit oluşumuna neden oluyor. Bu atıklar toprağa, suya ve havaya karışıyor. Tütün ekim alanlarının ormanlardan çaldığı alan, zaten yangınlar ile kaybedilen orman alanlarını daha da küçültüyor. Bu açıdan bakıldığı zaman tütün etkisinin boyutu daha iyi anlaşılabilir" şeklinde konuştu.